Filippo Bisciglia scrive alla Ventura: le parole prima di Temptation Island Vip

Temptation Island Vip: il messaggio di Filippo Bisciglia per Simona Ventura

Temptation Island Vip sta per debuttare su Canale 5 e Filippo Bisciglia ha pensato bene di scrivere un messaggio a Simona Ventura. Il conduttore romano ha voluto dare il suo in bocca al lupo alla collega, che torna alla conduzione dopo due anni dall’ultima esperienza, quella di Selfie-Le cose cambiano. “A me ha portato tantissima fortuna, spero ne porti anche a Temptation Island Vip. I villaggi, la spiaggia, il mare, il faló, le storie d’amore, le lacrime, le sofferenze, le gioie, i dolori, le nuove consapevolezze, tutto questo è Temptation Island ma questa sera tutto questo è …………. Temptation Island Vip! In bocca al lupo a tutta la meravigliosa squadra di lavoro e a Simona Ventura”, ha scritto il presentatore. La Ventura ha subito replicato con dei cuoricini: Simona aveva scritto un messaggio simile lo scorso luglio, alla vigilia della quinta edizione di Temptation Island.

Perché Filippo Bisciglia non conduce Temptation Island Vip

Ma perché per Temptation Island Vip Maria De Filippi non ha affidato la conduzione a Filippo Bisciglia dopo i successi degli ultimi anni? Per dare un’aria di novità al reality show. Una decisione presa di comune accordo, dopo un lungo confronto, tra Maria e Filippo. “Ne abbiamo parlato con la ‘capa’, ma si tratta di due programmi completamente diversi, anche per quanto riguarda il rapporto tra il conduttore e i protagonisti. Anche per il Grande Fratello funziona così: chi conduce la versione nip non conduce quella vip”, ha spiegato in una recente intervista Bisciglia.

Filippo Bisciglia pronto di nuovo per Tale e quale show

E mentre Simona Ventura è impegnata con Temptation Island Vip, Filippo Bisciglia è pronto a tornare a Tale e quale show. Il fidanzato di Pamela Camassa farà di nuovo parte del programma Rai, dove gareggerà nel Super Torneo dei Campioni dopo l’ottima performance dello scorso anno.