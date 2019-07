Filippo Bisciglia lavora troppo poco: Costanzo fa un appello ai dirigenti tv

Il lavoro di Filippo Bisciglia: arriva l’appello di Maurizio Costanzo

Filippo Bisciglia merita più spazio in tv: parola di Maurizio Costanzo. Il noto giornalista e conduttore crede molto nelle capacità dell’ex concorrente del Grande Fratello e vorrebbe vederlo in altre vesti sul piccolo schermo. Dunque, non solo in quelle di presentatore di Temptation Island, programma che Bisciglia conduce ogni anno da ben sei edizioni. Filippo è stato un grande protagonista pure a Tale e Quale Show, dove ha partecipato prima nel 2017 e poi nel 2018 nel torneo dei campioni. Ma a detta di Costanzo ci vorrebbe di più e per questo, tramite le pagine del settimanale Nuovo, il marito di Maria De Filippi ha lanciato un appello a tutti i dirigenti televisivi. Ovvero quello di far lavorare con maggiore assiduità il fidanzato di Pamela Camassa.

Cosa ha detto Maurizio Costanzo su Filippo Bisciglia

“Filippo Bisciglia merita più spazio in televisione. È un ragazzo talentuoso e, al contrario di altri suoi colleghi, educato e pacato nei modi. L’affollamento che c’è adesso nei vari programmi gli concede poca aria. Ma i direttori dei canali potrebbero ripensarci e affidargli altri programmi“, ha scritto Maurizio Costanzo nella rubrica televisiva che da anni cura sulla rivista diretta da Alfonso Signorini. Verrà ascoltata la richiesta dello scrittore?

Il futuro di Filippo Bisciglia dopo Temptation Island

Dopo la sesta edizione di Temptation Island Filippo Bisciglia tornerà in onda nel 2020? Forse no: si parla del 42enne per la prossima conduzione di Temptation Island Vip ma anche per Amici Vip. Riuscirà a spuntarla sulla concorrenza?