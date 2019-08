Filippo Bisciglia dopo Temptation Island: il suo parere sulle coppie di questa edizione

Si è da poco conclusa la sesta edizione di Temptation Island che, come gli ascolti Tv hanno confermato, è stata un successo. Una sorte meno fortunata, tuttavia, hanno avuto i fidanzati e le fidanzate che hanno partecipato quest’anno al programma. Di ben sei coppie, infatti, solo una è riuscita a resistere al villaggio delle tentazioni. Sabrina e Nicola, dopo essere usciti separati dalla trasmissione si sono riconciliati lontano dalle telecamere, mentre tutti gli altri hanno deciso di porre fine alle loro relazioni. Sugli amori interrotti e quelli sbocciati quest’anno a Temptation ha detto la sua Filippo Bisiglia che, intervistato da TV Sorrisi e Canzoni, ha ammesso di essere rimasto a bocca aperta anche lui dall’epilogo di molte storie.

Temptation Island, Filippo Bisiglia dice la sua: “Non era mai successo che rimanesse solo una coppia”

Quest’anno a Temptation Island il numero di coppie scoppiate è stato decisamente maggiore rispetto al numero di quelle rimaste insieme. Questa cosa, inevitabilmente, ha sorpreso tutti, pubblico e addetti ai lavori. Filippo Bisiglia, a tal proposito, ha dichiarato: “Non era mai successo che rimanesse soltanto una coppia. Nelle scorse edizioni più della metà resisteva. Non so spiegarmi il perché, è sempre un terno a lotto”. Il conduttore, però, ha affermato di non essere poi così dispiaciuto da quanto accaduto. Lui, ha spiegato, vuole sempre il meglio per i ragazzi e le ragazze che partecipano a Temptation, e se questo vuol dire uscire single dalla trasmissione allora va bene così.

Filippo Bisiglia confessa: cosa pensa delle coppia? “Se capisco che è una forzatura spero che si lascino”

Filippo Bisiglia, sulle coppie che ha conosciuto in sei anni di Temptation Island si è fatto un parere preciso. “Sono più contento quando restano insieme – ha detto – ma devono esserci i presupposti. Se capisco che non funzionerà o che stare assieme è una forzatura, spero che si lascino. Mi auguro sempre il meglio per questi ragazzi, il che può significare anche rifarsi una vita con un’altra persona”. Come è successo quest’anno a Jessica e il tentatore Alessandro, che fuori dal programma sembrano aver trovato il loro equilibrio.