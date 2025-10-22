Filippo Bisciglia dimentica Pamela Camassa, cena intima con Paola: retroscena

Tana per Filippo Bisciglia. Nei giorni scorsi il conduttore di Temptation Island e Pamela Camassa hanno annunciato la fine della loro lunga relazione, spiegando che la rottura si è consumata “qualche tempo fa”. In altre parole, sono già settimane, se non mesi, che la coppia è scoppiata. Entrambi oggi sono single. Forse! Il pupillo di Maria De Filippi potrebbe già non esserlo. L’esperto di gossip Alessandro Rosica, su Instagram, tra le sue storie, ha pubblicato uno scatto in cui si vede Bisciglia a cena con una donna misteriosa che si chiamerebbe Paola. I due sono stati pizzicati in un locale di Roma.

Filippo Bisciglia in atteggiamenti intimi con una donna, esplode il gossip

Rosica ha sostenuto che il conduttore e Paola hanno avuto, lungo la serata, atteggiamenti “intimi” e sarebbero apparsi “molto affiatati”. Ha aggiunto che al termine della cena si sono rifugiati a casa di lui a Roma. Per il momento, il timoniere di Temptation Island non ha commentato l’indiscrezione. E quasi certamente non lo farà nemmeno in futuro. Da sempre, infatti, evita di intervenire sulle voci della cronaca rosa che lo riguardano. Mistero sull’identità della donna. Rosica, oltre a dichiarare che si chiama Paola, non ha fornito altri dettagli. Pare che sia una persona che non fa parte del mondo dello spettacolo.

Non è nemmeno chiara la natura del legame tra i due ‘piccioncini’. Amicizia speciale? Amicizia e basta? Flirt? Storia che potenzialmente potrebbe diventare ‘seria’? Chissà… Come sopra spiegato, la segnalazione è giunta a distanza di pochi giorni dall’annuncio della rottura con Pamela Camassa.

Presunti ben informati hanno rivelato che i motivi del crac sentimentale non sarebbero da ricercare in persone terze. La modella e il conduttore avrebbero deciso di chiudere il loro rapporto in quanto il tempo avrebbe attenuato la passione. Alla fine, si sarebbero ritrovati a volersi bene come fratello e sorella. Da qui la scelta di procedere da ora in avanti ognuno per la propria strada.

I due ex, nel rendere nota la fine della love story, hanno sottolineato che continueranno a volersi bene, lasciando intendere che la rottura non è stata traumatica. In altre parole, la passione è evaporata, non il rispetto e nemmeno la stima.