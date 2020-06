By

A pochi giorni dall’inizio della nuova edizione di Temptation Island, il conduttore Filippo Bisciglia ha rivelato alcune indiscrezioni sul programma e sulle nuove coppie al magazine Tv Sorrisi e Canzoni. Quest’anno ci sarà una versione ibrida del format, con personaggi noti dello showbiz, ma anche sconosciuti. Il conduttore ha tenuto a sottolineare che quando si parla di sentimenti però non ci sono distinzioni tra vip e nip, perché davanti alle emozioni e all’amore si è tutti uguali. Nel corso dell’intervista, il compagno di Pamela Camassa ha dichiarato di conoscere già sia Antonella Elia sia Manila Nazzaro.

Filippo Bisciglia parla dell’amicizia con Antonella Elia e Manila Nazzaro

Il popolare conduttore di Temptation ha rivelato di aver conosciuto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip a “Tale e quale show”. Su Antonella , che parteciperà al programma insieme al compagno Pietro Delle Piane (anticipazioni dicono già di una forte crisi in corso), ha detto: “Mi è sempre stata simpatica. Lei è una persona molto vera“. Bisciglia ha confidato di conoscere già anche Manila Nazzaro, poiché amica della sua fidanzata Pamela Camassa. L’amicizia che lo lega ad Antonella e Manila non sarà un problema. Il presentatore ha ammesso di ‘annientarsi’ completamente quando veste i panni di conduttore del reality show di Canale 5, dimenticando di essere Filippo. Il suo unico pensiero è quello di aiutare le coppie nel loro viaggio nei sentimenti, rimanendo il più imparziale possibile.

Le misure anti-Coronavirus adottate a Temptation Island

Nel corso dell’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Bisciglia ha anche rassicurato circa le misure anti-Covid 19 adottate dalla produzione a garanzia di tutte le persone coinvolte a vario titolo nel programma. Sia il cast che lo staff hanno fatto dei controlli sierologici ben prima della partenza per la Sardegna. In aggiunta sia le coppie che i single hanno passato un periodo di isolamento prima dell’ingresso nel villaggio. Insomma, sono tante le misure di prevenzione adottate, tanto che oggi la location della trasmissione può essere considerato uno dei luoghi più sicuri d’Italia. Filippo ha narrato inoltre come ha trascorso il periodo di quarantena: la spesa alle tre di notte, i canti dal balcone, ma anche tanti giorni tristi. Ed è proprio sulla voglia di leggerezza che punta la nuova edizione di Temptation Island. L’obiettivo è riportare ai telespettatori un po’ di spensieratezza dopo tante brutte notizie.