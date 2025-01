Filippa Lagerback torna sui social dopo il lutto: il post commovente

A pochi giorni di distanza dalla scomparsa della mamma Margaretha, Filippa Lagerback è tornata sui social con un lungo post a dir poco commovente e dedicato proprio al ricordo di colei che si può considerare, soprattutto considerando il loro rapporto molto stretto, la donna più importante della sua vita. Come in molti ricorderanno, a dare la notizia del terribile lutto che ha colpito la Lagerback era stato Fabio Fazio che, nel corso di una puntata di Che Tempo Che Fa, aveva informato i telespettatori circa il motivo dell’assenza della showgirl svedese in studio.

Oggi però, come anticipato, è stata la stessa Filippa a rompere il silenzio sulla grave perdita subita e ha deciso di tornare sui suoi profili social proprio con un tenero messaggio dedicato alla mamma e al suo ricordo.

Le parole di Filippa Lagerback per la mamma

Per omaggiare la mamma, figura da sempre molto importante per Filippa Lagerback, la showgirl ed ex modella svedese ha voluto pubblicare un carosello di immagini e video che la ritraggono in compagnia della signora Margaretha, accompagnato da una frase a dir poco commovente.

“Mamma. “E la mamma che fa” continua nella forma della tua essenza pura d’amore, empatia e generosità. Nell’essere leale e rispettosa, allegra e sorridente, nel volere il bene di tutti, nei tuoi insegnamenti e modi di fare, con energia positiva e impegno, indipendenza e delicatezza. Sei sempre con noi. Grazie Mamma, solo cose belle“, sono state le parole scelte dalla showgirl per l’occasione.

Un bellissimo messaggio di addio alla mamma reso ancora più personale dalla presenza di una breve frase: “E la mamma che fa”. Si tratta infatti di un modo di dire che la showgirl era solita usare sui social quando postava qualche video o fotografia in compagnia della mamma.

Infine, un ringraziamento sentito e speciale a tutti coloro che in questi giorni hanno avuto un pensiero per lei e l’hanno confortata in uno dei momenti più difficili della sua vita, anche solo tramite un breve messaggio o commento social: “Grazie dell’abbraccio d’affetto enorme che ci avete mandato in questi giorni, la mamma sarebbe stata sorpresa e grata“.

Commenti di vicinanza e reazioni

In pochissimo tempo il post è stato letteralmente sommerso di likes e commenti, provenienti sia da personaggi del mondo dello spettacolo che da persone comuni, semplici followers che hanno così voluto mostrare la loro vicinanza alla showgirl. Tra i tanti, sono spiccati particolarmente i commenti lasciati dalle migliori amiche della Lagerback, ovvero Barbara Snellenburg e Natasha Stefanenko. La prima ha semplicemente lasciato un cuore rosso all’amica, mentre la seconda ha scritto: “Ti abbraccio forte forte Fil”.

Come anticipato, sono però arrivati molti messaggi anche da parte dei followers della Lagerback che, dedicando qualche parola a lei e alla compianta mamma, hanno voluto rinnovare le condoglianze e la loro vicinanza alla conduttrice: “La mamma è sempre la mamma. Condoglianze e un forte abbraccio“, “Che mamma eccezionale, che bell’esempio di vita vi ha lasciato” e “Grazie per avercela fatta conoscere, una donna meravigliosa come lo sei tu, vi abbraccio forte vi sono vicina”, sono solamente alcuni dei messaggi ricevuti dalla Lagerback nelle ultime ore.