CTCF, tragico annuncio di Fazio: grave lutto per Filippa Lagerback

Grave lutto per Filippia Lagerback. In apertura della puntata di Che Tempo Che Fa di domenica 19 gennaio, Fabio Fazio ha informato il pubblico di Nove che la co-conduttrice di origini svedesi non avrebbe potuto essere presente in quanto nelle scorse ore è morta sua madre Margaretha Lind. Il giornalista savonese, con tono commosso, ha espresso vicinanza e sostegno alla collega con cui collabora dal lontano 2005. Filippa era molto legata al genitore scomparso che più volte ha fatto capolino nei suoi post social.

“Lasciatemi mandare un forte abbraccio a Filippa”, ha esordito Fazio, spiegando poi che di recente la madre della Lagerback si è spenta. “Ovviamente Filippa non sarà con noi stasera”, ha aggiunto il giornalista, evidentemente dispiaciuto per il grave lutto dell’amica e collega. La Lagerback, nata a Stoccolma nel 1973 ma da tantissimi anni residente in Italia (ha sposato Daniele Bossari con il quale ha una figlia, Stella), ha sempre mantenuto un legame forte con la famiglia di origine, nonostante la lontananza geografica.

Filippa, in diversi frangenti, è apparsa sui social assieme all’amata madre Margaretha Lind. Numerose le storie e i reel pubblicate dalla Lagerback negli ultimi anni con protagonista la signora. Mamma e figlia viaggiavano anche assieme. Una delle ultime vacanze è stata quella del 2023, quando erano andate a Madrid. In altri contenuti la conduttrice si è ripresa assieme al genitore mentre era in cucina.

Margaretha, di professione dottoressa, si era separata dal marito e padre di Filippa quando quest’ultima aveva solamente un anno. Per il momento la moglie di Bossari ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione sulla scomparsa della mamma. Non si sa nemmeno quale sia la causa che provocato il decesso della donna.

Filippa Lagerback: la storia con Daniele Bossari

L’amore con Bossari è decollato nel lontano 2000. Tre anni più tardi la coppia ha accolto la sua prima e unica figlia, Stella. Il conduttore, mentre stava partecipando al Grande Fratello Vip nel 2017 (reality show che lo ha visto trionfare), ha maturato l’idea di chiedere in sposa la compagna. Idea che ha presto trasformato in un atto concreto: durante la semifinale del programma, ecco la proposta di matrimonio, naturalmente accettata. Le nozze si sono celebrate con rito civile venerdì 1º giugno 2018 alle Ville Ponti, a Varese.