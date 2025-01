Filippa Lagerback: la madre è morta all’improvviso, parla Littizzetto

Il ritorno in onda di Che Tempo Che Fa è stato segnato da un’apertura di puntata triste e tragica: Fabio Fazio ha annunciato l’assenza di Filippa Lagerback. La conduttrice scandinava è stata costretta a dare forfait dopo che dalla Svezia, nel pomeriggio di domenica 19 gennaio, è arrivata la drammatica notizia della morte di sua madre Margaretha Lind. Il giornalista savonese ha espresso profonda vicinanza alla collega. Anche Luciana Littizzetto, quando è giunta in studio, ha riservato parole di sostegno a Filippa, lasciando intendere che la scomparsa del genitore è stata improvvisa e inaspettata.

Che Tempo Che Fa, il messaggio di Luciana Littizzetto a Filippa Lagerback

“Volevo dare un abbraccio a Filippa Lagerback. Questa notizia ci ha turbato tutti oggi pomeriggio. È mancata la sua mamma, lei è volata in Svezia in fretta. La sua mamma è una persona fantastica, spiritosa, piena di energie, vita, allegra, l’abbiamo conosciuta tutti. Abbracciamo Filippa più forte che possiamo”. Così Luciana Littizzetto durante la diretta di CTCF.

Da quanto emerso, la notizia della morte della signora Margaretha sarebbe giunta come un fulmine a ciel sereno. Un’ipotesi suffragata anche dal fatto che pochi giorni fa la Lagerback ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Stampa, parlando del ritorno in tv di Che Tempo Che Fa, dando per scontata la sua presenza. Insomma, nessun accenno a una eventuale complicata situazione familiare pregressa.

Il rapporto ferreo tra Filippa Lagerback e la madre Margaretha

Filippa Lagerback era legatissima alla madre. Con lei si divertiva, andava in vacanza e appariva in diverse occasioni sui social. Infatti i followers della conduttrice svedese avevano imparato a conoscere la signora Lind che soltanto il mese scorso aveva fatto tappa in Italia per non perdersi la festa di laurea della nipote Stella, la figlia avuta da Filippa e Daniele Bossari. Ad ottobre invece si era immortalata sui social mentre posava sorridente con un’amica mentre era impegnata a fare acquisti in vista della notte di Halloween.

Per il momento la Lagerback non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Anche il marito Daniele Bossari e la figlia Stella hanno optato per il silenzio, scegliendo giustamente e saggiamente di vivere il doloroso momento in assoluta riservatezza e privacy. Non si sanno quindi le cause precise del decesso della donna. Come già evidenziato, tutto fa pensare che la morte sia giunta improvvisamente.