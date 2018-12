Filippa Lagerback: “I miei rapporti con Fazio e Luciana Littizzetto”

Filippa Lagerback, confidenze di fine anno: “Ecco come sono i miei rapporti con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto”

L’anno volge al termine ed è tempo di bilanci. Filippa Lagerback ha deciso di trarli con i suoi follower di Instagram, aprendo alle ormai celebri domande nelle Stories. L’occasione ha anche permesso alla moglie di Daniele Bossari di spiegare in che rapporti è con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, i due protagonisti di Che Tempo che Fa, programma di Rai 1 in cui Filippa introduce gli ospiti. La svedese ha inoltre risposto ad altre curiosità, dimostrandosi come al solito disponibile e gentile nei confronti dei suoi seguaci social.

“Ringrazierò per sempre Fabio fazio per avermi scelta”

Era il 2005 quando Filippa cominciò a lavorare con Fazio per Che tempo che fa. Un sodalizio che non si è ancora concluso e che appare molto solido tanto che nella puntata in onda il 10 dicembre del 2017 i due si sono baciati in bocca, scherzando. Dunque in che rapporti è con Fabio? E con Luciana? “Sono due grandi professionisti – spiega la Lagerback – e ho imparato tantissimo osservandoli al lavoro”. Spazio poi alla gratitudine per il conduttore: “Ringrazierò per sempre Fabio per avermi scelta. Un ruolo piccolo, sì; ma in un contesto grandioso”. Come già era evidente, Filippa, Fabio e Luciana, oltreché da vincoli professionali, sono legati da vincoli di stima e affetto privato. Si cambia argomento: qual è stato il momento più bello del 2018? “Si, lo voglio”, risponde Filippa, postando lo scatto del suo matrimonio. Viva gli sposi.

L’opinione di Filippa sui ritocchini estetici e sull’amore

Nella chiacchierata con i follower la svedese ha detto la sua anche sui ritocchini estetici, argomento di attualità soprattutto per quel che concerne il mondo dello spettacolo. “Non sono contraria. Ma devono essere fatti con cura per mantenere la bellezza naturale del viso”, ha spiegato. Infine, a chi le ha domandato quale sia il segreto per mantenere un rapporto sentimentale vivo e prospero, ha risposto: “L’amore si evolve, non per forza passa. L’importante è nutrirlo, avere passione e pazienza e trovare attività e interessi da condividere. E ridere tanto insieme”.