Filippa Lagerback confessa: le nozze con Bossari? “Ho perso 3 chili per l’ansia”

Filippa Lagerback, il matrimonio con Daniele Bossari e l’ansia prima del grande giorno: la showgirl si racconta ai fan

Il matrimonio di Filippa Lagerback e Daniele Bossari, soprattutto dopo la bellissima proposta al Grande Fratello Vip, è stato ormai mostrato e raccontato ai fan della coppia in mille modi. Sui social, in TV e nelle riviste di gossip entrambi hanno – a più riprese – svelato in questi mesi dettagli inediti del grande giorno. A distanza di tempo, però, oggi è stata la stessa Filippa Lagerback a ritornare a parlare delle sue nozze con Bossari. Ai fan, grazie al gioco delle domande di Instagram, Filippa ha confessato: Prima del matrimonio? “Ero ossessionata dal meteo per un mese, stavo impazzendo. Avrò perso 3 kg per l’ansia… solo per il meteo. Volevo la cerimonia in giardino ma pioveva sempre… al fine, però, un sole pazzesco”.

Filippa Lagerback felice con Daniele Bossari: il loro sogno? Un programma TV insieme

Filippa Lagerback, nel parlare della sua vita insieme a Daniele Bossari, ha anche svelato oggi di avere un sogno nel cassetto. Quale? Filippa desidera tanto fare un programma TV di coppia col marito. “Un programma di viaggio in stile Coming Home, che abbiamo realizzato per divertimento su IGTV quest’estate” ha dichiarato la Lagerback su Instagram “Qualche producer in ascolto?”. Daniele e Filippa, quindi, sembrano al momento avere tanti progetti in cantiere e, chissà, magari prossimamente potremmo veramente vederli insieme in televisione.

Filippa Lagerback: un altro figlio in arrivo? La showgirl risponde

Daniele Bossari e Filippa Lagerback appaiono adesso innamorati più che mai. A chi continua loro a chiedere se hanno intenzione di allargare la famiglia, regalando così un fratellino o una sorellina a Stella, i due rispondono sempre allo stesso modo, ovvero: niente bebè. E lo stesso ha di nuovo ribadito Filippa pochi minuti fa sui social. Il motivo? Entrambi hanno solo voglia di dedicare del tempo alla loro vita di coppia.