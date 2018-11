Filippa Lagerback: “Bossari ha avuto due vite, eravamo all’inferno”

Filippa Lagerback a ruota libera, l’intervista: “Bossari ha avuto due vite, eravamo all’inferno”

Daniele Bossari e Filippa Lagerback sono stati senza dubbio la coppia più glamour e romantica del Grande Fratello Vip 2. Il reality è stato un vero toccasana per entrambi, tanto che proprio grazie allo show televisivo i due hanno ricevuto la spinta per convolare a nozze. Eppure non è sempre stato tutto rosa e fiori per il conduttore e la svedese. Ed è proprio la Lagerback che, nell’intervista rilasciata al magazine di “Pomeriggio Cinque” (in edicola giovedì 29 novembre. Qui le anticipazioni riportate da TgCom24), ripercorre le tappe di un amore a tratti tribolato, a tratti stupendo. Si parte dalle nozze: “Noi ci siamo sempre sentiti marito e moglie – dice -, ma da quando ho l’anello al dito la mia vita è cambiata completamente. Il legame è più intenso“.

“Lui si è spento e siamo stati all’inferno assieme per un lungo periodo”

Tutto è cominciato nel 2001. Fu un colpo di fulmine. “Quando ho conosciuto Daniele ho lasciato tutto per lui – racconta Filippa – abbiamo iniziato a convivere da subito. Siamo nati insieme”. Qualcosa però ha poi messo ‘alle corde’ l’entusiasmo di Bossari: “Daniele ha vissuto due vite. La prima era quella di un ragazzo genuino, spontaneo, che forse ha bruciato le tappe. Poi alcuni lavori sono andati bene, altri male. E lui si è spento“. Inevitabili le ripercussioni sulla vita di coppia. “Siamo stati all’inferno insieme – riflette la modella-. Il periodo non è stato breve, ma lunghissimo, duro. Eravamo in mezzo a una tempesta; è stato difficile, Daniele non era lui, ma io non ho mai perso positività e fiducia”.

“Un aiuto professionale, ovvero uno psicologo, l’amore della famiglia e, per finire, il Grande Fratello Vip”. la svolta di Bossari

Se Daniele stava male, la Lagerback ne risentiva nonostante avesse un approccio più positivo alle situazioni. “Anche se sei carica delle migliori intenzioni – spiega -, serve che la persona abbia consapevolezza del proprio malessere. Lui non voleva affrontare il mondo fuori, preferiva la solitudine”. Poi la svolta: “Un aiuto professionale, ovvero uno psicologo, l’amore della famiglia e, per finire, il Grande Fratello Vip“. E infatti dal reality di Canale 5 è emerso un Bossari nuovo, o meglio, vecchio: è tornato a impossessarsi di lui quello spirito magnetico che lo aveva reso il giovanotto prodigio della tv italiana. E l’entusiasmo, che trascina l’amore, lo ha addirittura portato all’altare dopo una lunga convivenza. “Consiglio a chi vive una situazione di lunga convivenza di provarci – conclude la Lagerback -, è la celebrazione dell’amore. Sono una funambola della vita, ma la famiglia è per sempre”.