Figlio Sandra Milo a Verissimo: strazio, critiche dure per l’intervista

L’intervista di Ciro De Lollis a Verissimo fa discutere. Nella puntata in onda il 3 febbraio 2024, il figlio di Sandra Milo è stato intervistato da Silvia Toffanin parlando della scomparsa dell’amata madre, deceduta il 29 gennaio scorso. Ciro ha rivelato per la prima volta le cause del decesso: all’attrice sono stati trovati tumori a entrambi i polmoni e metastasi al cervello. La chiacchierata nel salotto televisivo di Canale Cinque è stata per lunghi tratti straziante, segnata da lacrime di dolore e sofferenza. Una situazione che ha scatenato parecchi commenti critici da parte di alcuni telespettatori che hanno trovato sia fuori luogo la scelta di Ciro di presentarsi in tv a così pochi giorni dalla perdita della madre, sia quella di Verissimo di invitare un uomo evidentemente prostrato.

“Ma era proprio il caso di fare questa intervista il giorno dopo il funerale?”, ha tuonato un telespettatore su X, il fu Twitter. Altri gli hanno fatto eco: “Era meglio se ci fosse andato più avanti a Verissimo”. “Onestamente questo signore mi fa molta tenerezza perché credo non fosse psicologicamente pronto ad andare a Verissimo”, ha sostenuto un altro utente. Sono state scritte anche delle cattiverie gratuite: “Cosa non si fa per due spicci… Ma con quale forza vai a parlare di tua MADRE appena morta?”. E ancora: “Ma si può vedere un uomo di 60 anni andare in televisione a piagnucolare così?”; “Ma come si fa ad andare in tv dopo 5 giorni dalla morte della madre in questo stato di non lucidità?”.

Diversi coloro che se la sono presa direttamente con il programma, sostenendo che ormai il ‘filone’ del dolore si sta imponendo in modo estremo. Alcuni commenti a caldo: “Ormai è quasi esclusivamente tv del dolore, è una deriva in cui non esistono più persone col pudore dei propri sentimenti”; “Non si specula sul dolere delle persone #verissimo”; “Questa cronaca del dolore anche Silvia, la grande Sandra sarebbe stato bello ricordarla e non raccontare la sua morte minuto per minuto”; “Ma cosa è diventato questo programma? La Toffanin ha preso il posto della d’Urso?”.

Le parole di Ciro De Lollis a Verissimo

De Lollis, piangendo, ha spiegato nei dettagli le cause della morte della madre. Si è scoperto che aveva il cancro dopo che ha avvertito dolore all’anca per cui è stata operata. Concluso l’intervento Sandra Milo si è sottoposta ad alcuni controlli ed è in questo frangente che le è stato diagnosticato il tumore:

“Non ha mai fumato in vita sua, ma le hanno diagnosticato un tumore avanzato a entrambi i polmoni e metastasi in testa e, poi, lei non accusava dolori, a parte quelli all’anca. Comunque, da lì è iniziato il calvario. Quando sono andato a trovarla in ospedale era un po’ meno lucida perché prendeva grandi dosi di morfina. Io le ho tenuto la mano fino all’ultimo respiro. Non dormo da giorni. Lei è venuta a mancare il giorno del compleanno di mio figlio ma non ho voluto rovinarglielo e ho preferito che lo festeggiassimo lo stesso e infatti sono venuti alcuni bambini a casa”.

Infine, Ciro ha rivelato che la madre è stata presente fino all’ultimo. Se ne è accorto perché nonostante le gravi condizioni riusciva a stringergli la mano. De Lollis ha poi dichiarato: “Se non avessi avuto mio figlio, me ne sarei andato via con lei. So che è una cosa brutta da dire ma con lei se n’è andata una parte di me“. A questo punto è intervenuta Silvia Toffanin che ha ricordato all’ospite che Sandra Milo non avrebbe mai voluto sentire simili parole. De Lollis, però, ha risposto che seriamente non ce l’avrebbe fatta se non avesse avuto suo figlio.