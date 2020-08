Figlia Totti, Aurora Ramazzotti scrive a Selvaggia: “Pago ancora i conti”

Il gossip di fine estate vede al centro della scena Chanel, la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi. Le immagini della giovane sulla copertina della nota rivista hanno indignato non solo i due genitori, ma anche gran parte del pubblico. A parlare della questione ci ha pensato anche Selvaggia Lucarelli, andando anche questa volta controcorrente. La giornalista si è mostrata particolarmente perplessa per l’indignazione generale che si è sollevata in questi giorni. Le foto, ricordiamo, mostravano la 13enne Chanel di spalle, con il lato b in evidenza. Questo particolare non ha potuto non far infuriare Totti e Ilary, che attraverso i loro profili Instagram hanno immediatamente fatto comprendere il loro pensiero. Ed ecco che ora a rispondere alla Lucarelli, ci pensa proprio Aurora Ramazzotti. La giudice di Ballando con le Stelle ha ricordato come, nell’anno 2011, una foto della figlia di Michelle Hunziker non creò tutto questo polverone. Ma attenzione, Aurora non è per nulla d’accordo con il pensiero della Lucarelli, anzi.

Aurora Ramazzotti risponde alla Lucarelli sul caso legato alla figlia di Totti e Ilary Blasi: un lungo messaggio

La giovane Ramazzotti non ci sta al commento condiviso dalla Lucarelli, a cui dà una risposta chiara e precisa. La figlia del noto cantante, innanzitutto, fa presente alla giornalista che nel 2011 “nessuno fiatò” per la sua foto pubblicata sulla copertina di un noto settimanale poiché non erano tempi social. Dunque, Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non avevano avuto modo di condividere pubblicamente e in modo così facile la loro indignazione. Detto ciò, Aurora è convinta che il fatto che nessuno si sia ribellato all’epoca non voglia dire che ciò debba normalizzare una cosa sbagliata. “Questa cosa (come tante altre analoghe) ha inciso indelebilmente la mia crescita e non auguro a nessuno di passare quello che ho passato io. Ne sto pagando i conti ancora adesso”, confessa la giovane Ramazzotti sulle sue Stories di Instagram.

Aurora Ramazzotti appoggia l’indignazione del pubblico per le foto della figlia di Totti e Blasi

Sebbene nessuno all’epoca si sia ribellato (come Ilary Blasi e Totti), Aurora ci tiene ad assicurare che determinate situazioni l’hanno segnata. La Ramazzotti è certa che quanto fatto dalla conduttrice e dall’ex calciatore potrebbe rappresentare un passo verso un “cambiamento che merita di avvenire da molto tempo”. Dunque, Aurora appoggia in pieno il gesto dei due celebri genitori e l’indignazione del pubblico!