Figlia Milly Carlucci, “sposo terrificante”: replica e retroscena nozze

Il 29 giugno Angelica Donati, la figlia 37enne di Milly Carlucci, si è sposta con Fabio Borghese, figlio di 58 anni del principe Alessandro Borghese e di Fabrizia Citterio. L’uomo è al secondo matrimonio. In passato si è unito a Jacaranda Falck Caracciolo da cui ha avuto tre figli (Alessandro, Sofia e India). Le nozze appena celebrate si sono svolte nel borgo storico di Montevettolini, in Toscana. Non appena è trapelata la notizia e in rete hanno iniziato ad apparire degli scatti dell’evento, la Donati si è ritrovata ad affrontare una marea di critiche al limite dell’insulto.

“Davvero ti sei sposata con ste vecchio?”; “Lo sposo sembra il padre”; “Lo sposo sta bene accanto a Milly Carlucci”; “Quello è suo nonno”; “Si è sposata per convenienza”, “Sposo terrificante”; etc etc. Sono solo alcuni dei messaggi che la neo sposa si è ritrovata a leggere sotto alle foto del suo matrimonio pubblicate sul suo profilo Instagram. La Donati, raggiunta da Vanity Fair, ha replicato alle critiche sulla differenza di età con il marito (lei è più giovane di 21 anni):

“Le critiche mi fanno ridere. È vero che tra noi c’è una differenza d’età importante, ma è altrettanto vero che con Fabio siamo arrivati alla scelta di sposarci con grande serenità. Che la gente si prenda la briga di scrivere cattiverie sotto alle foto di qualcun altro il giorno del suo matrimonio è, onestamente, una cosa che non ho mai capito. Vado avanti per la mia strada, e penso che ad avere un problema sia chi scrive. Senza contare che il 90% di queste cose quella stessa gente non ha il coraggio di dirtele in faccia”.

I retroscena del matrimonio

Sempre a Vanity Fair, Angelica ha raccontato diversi retroscena curiosi relativi ai giorni delle nozze. Uno riguarda mamma Milly Carlucci che è stata intransigente e ha fatto sì che venisse rispettata la tradizione, vale a dire che lo sposo non vedesse la futura moglie con l’abito nuziale prima che venisse pronunciato il fatidico “sì”:

“Prima che ci sposassimo Fabio ha fatto di tutto per vedermi con l’abito da sposa, ma mia madre mi ha difesa con le unghie e con i denti. A un certo punto lui era in studio, dovevo passare davanti alla sua porta per andarmi a preparare e lei lo ha bloccato affinché non uscisse per onorare la tradizione”.

La Donati ha poi spiegato che quando è arrivato il grande giorno non ha provato “né ansia né paura”, in quanto era assolutamente consapevole e convinta della sua scelta. “Ero felice ed elettrizzata, e la giornata è volata via”, ha aggiunto. Ad accompagnarla dal marito è stato il padre Angelo che l’ha presa sottobraccio. Quando ha visto all’altare Fabio Borghese l’emozione ha preso il sopravvento e sono sgorgate parecchie lacrime: “Penso di non aver mai pianto così tanto in tutta la mia vita. Ho scoperto di essere molto più emotiva di quanto pensassi, ed è stato bello”.

Il “sì” è arrivato sotto ad un incantevole e romantico gazebo di vetro. Alla festa hanno partecipato circa 200 invitati, tra cui non sono mancati volti famosi e di prestigio quali Simona Ventura e Giovanni Terzi, Pierferdinando Casini, Matteo Marzotto, Lucrezia Lante della Rovere e il petroliere Ugo Brachetti Peretti. Le nozze, sia per volere della sposa, sia per quello dello sposo, sono state all’insegna dell’eleganza e della sobrietà. Così la figlia della conduttrice di Ballando con le Stelle a proposito dell’organizzazione:

“Abbiamo scelto di fare qualcosa di sobrio, ma che funzionasse. Abbiamo chiamato delle violiniste, una soprano per la chiesa, e dei musicisti e dei cantanti che hanno suonato sia durante l’aperitivo che durante il pranzo di nozze. La sera, invece, abbiamo scelto di non avere performance, ballerini, live show e via dicendo: eravamo solo accompagnati da una bella musica perché era ciò che volevamo”.

La proposta di matrimonio mai arrivata

Altro dettaglio curioso è quello riguardante la proposta di matrimonio che non è mai stata fatta da Fabio Borghese. “Non c’è stata – ha raccontato Angelica -. Fabio mi ha semplicemente dato l’anello perché fin dall’inizio mi aveva promesso che non mi avrebbe fatto la proposta formale, e così è stato. Mi ha solo fatto capire che ci saremmo sposati: è un italiano vecchio stile”.

La Donati ha inoltre confidato di non aver mai pensato di sposarsi, ma che dopo essersi legata a Borghese ha cambiato idea. Un dietrofront che è avvenuto senza alcuna forzatura: “Con Fabio, invece, le cose hanno preso una piega molto naturale che ci ha portato a voler costruire una vita insieme partendo proprio da qui: ho capito molto presto che fosse lui la persona con cui voler passare il resto della mia vita”. I neo sposi ora faranno trascorrere l’estate e a settembre si godranno la luna di miele. “Spero di essere felice e di costruire con Fabio qualcosa che da soli non saremmo mai riusciti a fare”, ha concluso Angelica.