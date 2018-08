La figlia di Marco e Beatrice è brutta? Arriva il commento di Melita Toniolo

Polemiche per la figlia di Marco e Beatrice di Uomini e Donne: interviene anche Melita Toniolo

Continua la polemica sulla piccola Bianca, la figlia di un anno di Marco e Beatrice. Nelle ultime ore la coppia nata a Uomini e Donne è stata accusata da più di qualche screanzato di avere una “bambina bruttina”, urtando così i genitori della piccola e tutti i fan. Non solo: nelle ultime ore si è sentita profondamente indignata pure Melita Toniolo. La showgirl, ex concorrente del Grande Fratello, è mamma di Daniel e si è sentita profondamente toccata da questo argomento. “Ma come si fa a dire “brutta” ad una bambina? Come si fa? Questi social vi fanno male! Ma male! Beatrice, sono più in…..ta di te!”, ha scritto l’ex Diavolita in una storia di Instagram, fornendo pubblicamente tutto il proprio appoggio e sostegno alla famiglia di Marco Fantini e Beatrice Valli. In un post, poi, Melita ha condiviso uno scatto col figlio e la scritta “falla tacere praticando l’allegria”. Un verso della celebre Le tasche piene di sassi di Jovanotti, che sembra quasi un invito della Toniolo a Beatrice a lasciarsi scivolare le critiche e ad andare avanti senza vergogna e paura.

La replica di Beatrice Valli alle critiche sulla figlia

Ed è proprio quello che sta facendo Beatrice Valli che, nonostante le malelingue, continua a postare sui social network scatti in compagnia di Bianchina, come la chiama amorevolmente l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. “Nell’ultimo periodo l’ho sempre postata. E l’avrei postata anche se le persone poco rispettose non l’avrebbero criticata”, ha chiarito la modella a chi ha insinuato, nelle ultime ore, di aver cominciato a pubblicare più foto con la figlia dopo quanto successo. In precedenza, Bea è letteralmente sbottata in un lungo post: “Ci vuole più rispetto, credo! Non si può sentire davvero! Anche se non fosse bella, non si dice, per rispetto mio e di Marco. Credo che ogni bimbo sia bello a modo suo. E credo che solo crescendo si possa dire ciò. Per di più a una bimba così piccola”.

Il silenzio di Marco Fantini sulla figlia Bianca

Mentre Beatrice Valli si è lasciata andare ad un lungo sfogo, nessuna dichiarazione è arrivata da Marco Fantini. L’ex tronista di Uomini e Donne ha preferito restare il silenzio in questa assurda vicenda.