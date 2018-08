Beatrice Valli: figlia brutta? Lungo post e parole sul figlio di Belen

Beatrice Valli: figlia bruttina? Lungo post dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Arrivano anche le sue parole su Santiago, il figlio di Belen

Toccate tutto, ma non un figlio (o figlia) a una madre. Soprattutto se è ancora piccino. Soprattutto se a piovere su di lui sono sciocchezze. Così Beatrice Valli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne nonché compagna di Marco Fantini, nelle scorse ore ha scritto un paio di messaggi chiari e tondi verso chi ha insinuato che Bianca, l’ultima arrivata in famiglia (Bea ha un altro figlio, Alessandro, avuto da una relazione passata), non sia bella. Una parola tira l’altra e nel discorso è finito anche Santiago, il figlio di Belen e Stefano De Martino. Giusto fugare subito ogni dubbio prima di andare a leggere le parole della Valli: non si tratta di un discorso di ‘bello o brutto’, ma si tratta di buon senso e rispetto…

La compagna di Marco Fantini: “Ci vuole più rispetto, credo! Non si può sentire davvero…”

“Da dove è uscita Bianca? Lei è proprio bruttina”. Questa l’opinione di un utente Instagram su cui Beatrice non ha voluto sorvolare. “Ci vuole più rispetto, credo! Non si può sentire davvero! – scrive la Valli in una Stories – Anche se non fosse bella, non si dice, per rispetto mio e di Marco. Credo che ogni bimbo sia bello a modo suo. E credo che solo crescendo si possa dire ciò. Per di più a una bimba così piccola”. La compagna di Fantini tiene poi a precisare che in realtà Bianca non è per nulla come è stata dipinta: “Comunque posso assicurare che ha dei lineamenti tanto belli che diventerà molto più bella di me. Ma la cosa più importante è che glielo auguro con tutto il cuore. Spero sia la donna più felice del mondo, che possa realizzare tutti i suoi sogni”.

Santiango, il figlio di Belen e Stefano De Martino: il pensiero di Beatrice

In una seconda Stories, Bea ha parlato di un altro bimbo che fin dalla nascita è stato sotto i riflettori: Santiago, il frutto d’amore di Belen Rodriguez e Stefano de Martino. “Vero. Ricordo anche io!”, risponde la Valli a una fan che le fa notare che Bianca è perfetta, “quello che non fu detto per Santiago”. L’ex corteggiatrice quindi chiosa: “E se vedete adesso la bellezza di Santiago è sconvolgente! Bellissimo, ma bellissimo è dire poco; è uno dei bambini più belli che io abbia mai visto… la gente purtroppo è cattiva!”.