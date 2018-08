Beatrice Valli perfetta? “No. Seno rifatto, rovinato tanto allattando”

Beatrice Valli perfetta? La confessione sincera dell’ex corteggiatrice: “Il seno rifatto mi si è rovinato tanto allattando…”

Beatrice Valli non si nasconde dietro a un dito. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha parecchia dimestichezza con i social e i relativi scatti. E, infatti, lei che è un’influencer gettonata e conosce a fondo le dinamiche del mondo del web sa anche bene che non tutto è oro quel che luccica. Così, con la sua consueta spontaneità si è confessata con alcuni follower Instagram a proposito di una sua perfezione fisica post parto vagheggiata da taluni, ma non corrispondente a verità. Le foto social sono una cosa, la realtà è un’altra: questo in sintesi ciò che si evince dalle parole della compagna di Marco Fantini. Circa il suo ‘lato a’ invidiabile ha dichiarato…

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: “Allatto ancora tanto ed è cambiato molto…”

Come fai ad allattare ancora ed essere così in forma? Alla domanda Beatrice ha risposto con estrema franchezza, smentendo di avere un seno perfetto: “No, mi si è rovinato tanto anche se rifatto. Allatto ancora molto ed è cambiato. Ma fa lo stesso. Comunque questo effetto è dato dal costume. Le tiene più su del solito”. E a proposito del ricorso al bisturi, esaurendo la curiosità di un altro fan, ha svelato perché ha effettuato l’intervento: “Rifatto 3 anni fa, dopo che ho avuto Alessandro. Allattando mi si era rovinato troppo”. Certo, aggiunge, “cade meno di quelli non rifatti. Però è cambiato tanto lo stesso“. Altre le hanno invece chiesto come faccia da avere un addome tanto piatto dopo due gravidanze. “Mi alleno tanto – fa sapere la Valli -. Ma non troppo. Tre volte a settimana. Diciamo che non ho mai smesso di allenarmi anche incinta”.

Beatrice Valli: il segreto dei capelli e delle fotografie social

Sempre a colloquio con i fan, Bea ha spiegato chi c’è dietro le sue foto social: “Le fa Marco con la macchina professionale che ci portiamo sempre dietro nei viaggi”, aggiungendo che a Milano, invece, c’è un fotografo che li segue per lavoro. E con l’allattamento come fa ad avere capelli così meravigliosi che non si seccano? “No anche quelli super secchi e brutti (ci sono, ndr). Mi faccio maschere ai capelli, ma non conta tanto. Però un pochino aiuta”. L’ex corteggiatrice svela infine che a far molto effetto sono dei trattamenti che va a fare in un salone di bellezza milanese.