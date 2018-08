Beatrice Valli: dura presa di posizione e parole su Chiara Ferragni

Beatrice Valli perde le staffe, la dura presa di posizione in difesa contro le ultime critiche: il lungo sfogo. Poi arrivano le parole su Chiara Ferragni

Il web non dorme mai e spesso, ahi noi, si trasforma in un ‘ring’ verbale dove alcuni credono che tutto valga, che ogni pensiero sia lecitamente esprimibile. Ne sa qualcosa Beatrice Valli che non è la prima volta che deve far fronte a critiche e biasimi ‘fuori misura’. Infatti la compagna dell’ex tronista di Uomini e Donne Marco Fantini, nelle scorse ore, si è ritrovata di nuovo bersaglio di chiacchiere scomode su cui non ha voluto sorvolare. Ecco allora un lungo e duro commento su Instagram per chiarire un paio di concetti. La presa di posizione assunta dall’influencer è stata ferrea ed ha mirato contro coloro che continuano a mugugnare e a puntare il dito sulle sue scelte: “Nessuno vi obbliga a seguirmi, anzi…” Inoltre, durante lo sfogo, ha anche parlato di Chiara Ferragni, prendendosi una serie di precauzioni – giusto per evitare fraintendimenti.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, pazienza esaurita: “Ma dico io, stiamo scherzando?”

“Ma io dico? Ma stiamo scherzando?”, esordisce Beatrice dopo che qualche fan, sotto a una sua foto Instagram, ha scritto di non volerla più seguire poiché ritiene alcuni scatti non naturali (come quello in questione, una tenera istantanea con suo figlio). “La posizione è naturale – precisa la Valli – Marco ha fatto questo scatto di nascosto, non c’è foto più naturale di questa! Non capisco perché dobbiamo sempre dire: copia questo o fa come fa quella. Sono tutte cose che sinceramente non condivido”. Poi l’affondo su coloro che non vogliono più seguirla: “Più che altro perché già quando avevo Alessandro 5 anni fa pubblicavo questo tipo di foto, quindi ragazze nessuno vi obbliga a seguirmi. Anzi, se avete piacere di godervi qualche scatto positivo e allegro vi invito volentieri nel mio profilo, se no, se dovete soltanto giudicare il non godervi l’immagine, andate pure a commentare sotto altre foto”.

Beatrice Valli di Uomini e Donne: le parole su Chiara Ferragni

E con altre foto la Valli si riferisce a “altre influencer che per di più credete magari siano spontanee e di spontaneo non hanno proprio nulla”. A questo punto arrivano le parole su Chiara Ferragni: “E non sto parlando della Ferragni anche perché lei è una delle poche che amo seguire e adoro i suoi scatti quotidiani e apprezzo le sue scelte che riguardano i social”. Soltanto un paio di giorni fa, anche la sorella di Bea, Ludovica, ha avuto un forte sfogo, dichiarandosi pronta ad andare per vie legali dopo un’intervista rilasciata da un suo ex.