Figlia di Costanzo, il gesto da pelle d’oca di Maria De Filippi (video)

“Dedicato a Maurizio Costanzo” è stata una serata omaggio ‘perfetta’. Maria De Filippi (e chi meglio di lei avrebbe saputo organizzare il ricordo del giornalista?) ha dato per l’ennesima volta prova di estrema sensibilità e sobrietà, commemorando il marito nella maniera che a lui avrebbe fatto estremo piacere: nessun piagnisteo, nessun tono da melodramma, ma tante risate. Alla fine però c’è stata anche qualche lacrimuccia. Non da parte di “Queen Mary”, che come al solito ha schermato le proprie emozioni dietro a una coltre di riserbo squisito, bensì da parte di Camilla Costanzo, la figlia avuta da Maurizio durante il suo primo matrimonio con Flaminia Morandi.

Quando l’omaggio a Maurizio dal Teatro Parioli, che da ieri ha cambiato nome divenendo Teatro Parioli-Costanzo, è giunto al termine, il direttore della struttura, oltre ad annunciare la nuova denominazione dell’edificio, ha consegnato alla De Filippi un mazzo di fiori. Maria, però, non se li è tenuti, donandoli immediatamente a Camilla Costanzo che, in platea, stava versando fiumi di lacrime per la commozione. Momento da pelle d’oca.

“Questi fiori voglio darli a chi si sta commuovendo peggio di me. Mi sembra giusto”, ha spiegato Maria prima di scendere dal palco e regalare il mazzo floreale a Camilla, sceneggiatrice e scrittrice. La scena, conclusasi con un abbraccio e un bacio affettuoso tra le due donne, è stata immortalata dalle telecamere ed è stata alquanto dolce.

Maria che pur essendo commossa e totalmente senza parole vede Camilla Costanzo in lacrime e va a donarle i fiori. Un gesto dolcissimo e molto premuroso che dimostra quanto è speciale🤧❤️🫂 #DedicatoAMaurizioCostanzo pic.twitter.com/7mwab8Domt — ❤️Erika✨ FINO A QUI SINCERAMENTE STO IN APNEA🫧💐 (@BiasiErika) February 21, 2024

Camilla Costanzo racconta quanto Maria abbia cambiato Maurizio

Camilla Costanzo, in diverse occasioni, ha sottolineato quanto Maria De Filippi sia stata importante e preziosa per suo padre. In una recente intervista ha narrato un fatto curioso, vale a dire che soltanto la conduttrice pavese era riuscita nell’impresa di convincere il marito a prendersi qualche giorno di vacanza durante l’anno.

“Fino a quando non ha incontrato Maria – confidava Camilla -, la parola vacanza non ha mai fatto parte del suo vocabolario. Diceva che in vacanza si annoiava e siccome la noia è stato lo spauracchio della sua vita, la rifuggiva come la peste. Maria è stata la prima persona a convincerlo a fermarsi qualche giorno in estate”.

“Dedicato a Maurizio Costanzo”, successo anche sul fronte degli ascolti tv

Il programma, oltre ad essere stato apprezzabile dal punto di vista umano, è stato un successo pure per quel che riguarda ascolti e share. In onda dalle 23 a pochi minuti prima dello scoccare delle 2 di notte, ha avuto una media di 1.889.000 spettatori (dati più che eccellenti per una seconda serata di Canale Cinque) e il 22% di share. Nel corso della puntata si sono registrati picchi di oltre il 31% di share e di 2.568.000 spettatori.