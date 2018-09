La figlia di Albano e Loredana vicina al mondo dello spettacolo

La figlia di Albano e Loredana Lecciso non esclude il mondo dello spettacolo: la somiglianza con la madre

La figlia di Albano e Loredana Lecciso, Jasmine, rivela ai microfoni di Mattino 5 di essere intenzionata a entrare nel mondo dello spettacolo. In particolare, la giovane ammette di voler ancora continuare i suoi studi, ma non vuole escludere questo settore di cui fanno parte i suoi genitori e in particolare la madre. Proprio con lei ha fatto recentemente un servizio fotografico, nel quale si nota tutta la loro somiglianza. Proprio questo dettaglio avrebbe portato Jasmine a iniziare a pensare al mondo dello spettacolo. La figlia di Albano ha tutte le qualità per entrare a far parte di questo settore. Sicuramente avrà preso la grinta della madre, ma anche la bellezza. La vena artistica del padre potrebbe aiutarla a entrare in questo mondo. Ora ha 17 anni ed è molto seguita sui social. Dunque, già il pubblico la conosce. Ha sin da subito fatto notare la grande passione per i selfie. Infatti, come un po’ tutte le adolescenti, ama condividere momenti della sua vita quotidiana.

Jasmine, figlia di Albano e Loredana: la bellezza e il talento

“A me piacerebbe studiare, ma non escludo il mondo dello spettacolo”, così Jasmine annuncia che presto potrebbe approdare anche in televisione. Da Loredana Lecciso sembra aver eridato proprio tutto. Sin da subito si notano i capelli biondi, quegli occhi chiari e quel visto da bambola. Una forte somiglianza tra madre e figlia. Con la sua mamma condivide proprio tutto. Tempo fa, la Lecciso aveva parlato del loro rapporto. Vanno insieme in palestra e parlano spesso di diete e cosmetica. Ed ecco che da Albano non poteva non ereditare il talento. La giovane Jasmine ha già fatto notare di essere una brava cantante.

La figlia di Loredana Lecciso e Albano pronta ad approdare nel mondo dello spettacolo: la passione per le foto e la musica

La bellezza di Loredana e il talento di Albano, completano la giovane Jasmine. Proprio per l’amore dei figli tra i due genitori c’è ancora molta stima e affetto. Carrisi è, infatti, molto presente per i suoi ragazzi. Il cantautore italiano pare sia molto contento del fatto che Jasmine abbia una bella voce. Intanto, Albano ha da qualche ora confermato che presto lascerà ufficialmente le scene.