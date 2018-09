Albano non cambia idea e conferma il ritiro dalle scene a Mattino 5

Albano conferma il suo ritiro a Mattino 5: ecco quando il cantautore lascerà le scene e perché

Albano non ha cambiato idea e ai microfoni di Mattino 5 conferma il suo ritiro dalle scene. Pare proprio che il cantante abbia deciso che questo debba essere l’ultimo anno di musica. Infatti, ha dichiarato che il 31 dicembre sarà per lui l’ultimo giorno che canterà di fronte al grande pubblico. Dall’1 gennaio 2019, Albano pare si metterà da parte. Allo stesso tempo, il cantautore di Cellino San Marco ha affermato che questo addio potrebbe non essere definitivo. Sono molte le persone che, al momento, non credono assolutamente al suo ritiro dalle scene. Anzi, sono convinti che Albano ritornerà ancora una volta sulle scene, fino a che la sua voce glielo permetterà. “Fare un disco è quasi come fare un figlio”, ha rivelato il cantautore italiano. Ora ha bisogno di dedicarsi ai nipoti, ma anche a se stesso. Infatti, Carrisi ha rivelato di essere pronto a fare le vacanze che ha sempre voluto fare. In questi anni non ha avuto il tempo giusto da dedicare ai viaggi di relax. Ora sembra essere arrivato proprio il momento giusto per dedicarsi a tutto questo.

Albano si ritira dalle scene: il cantautore conferma a Mattino 5

“Se la voce torna disumana ricomincio”, ha rivelato Albano, il quale non chiude proprio le porte alla sua carriera. Intanto, il cantautore durante il suo ritiro non se ne starà con le mani in mano. Sono diversi i progetti a cui ha intenzione di dedicarsi. Inoltre, i fan continueranno a vederlo in televisione. Per lui è prevista la partecipazione a una fiction, di cui ancora non si sa molto. Ma quando si parla di Albano non si può fare a meno di citare Romina Power. La cantante si è trasferita in America, ma i progetti continuano a legarla al cantautore. Mentre sembrava certo un ritorno di fiamma tra loro, ecco che Romina decide di lasciare l’Italia. Proprio su questo Albano ci ha tenuto a dire che in questo periodo “balle ne hanno raccontate senza misure”.

Albano stanco dei gossip, ora vuole dedicarsi alla sua famiglia

“Voglio stare calmo”, ha ammesso Albano. Le continue notizie che riguardano la sua vita sentimentale hanno infastidito non poco il cantautore italiano, che comunque ci tiene a mantenere un bel rapporto con le madri dei suoi figli, Loredana Lecciso e Romina. Intanto, i fan continuano a sperare che tra Albano e la Power torni l’amore.