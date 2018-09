Albano e Loredana Lecciso di nuovo insieme: “Romina è tornata in America”

Albano e Loredana Lecciso sono tornati insieme: la conferma ufficiale

Albano Carrisi e Loredana Lecciso pare siano ufficialmente tornati insieme. A confermarlo, oggi, è stato Roberto Alessi a Storie Italiane. Nel fare il suo annuncio, inoltre, il direttore di Novella 2000 ha rivelato al pubblico presente alcuni importanti retroscena riguardanti la coppia. Romina Power, nello specifico, sembrerebbe non essere più un problema per la coppia. La cantante infatti, stando alle dichiarazioni di Alessi, avrebbe lasciato Cellino San Marco per tornare in America. Da questo momento in poi, quindi, sarà solo la partner professionale di Albano. Considerando però che, come più volte annunciato, Carrisi ha intenzione di ritirarsi dalle scene, Romina sembrerebbe destinata a non essere più una presenza costante nella vita del suo ex.

Loredana Lecciso torna da Albano: “Romina è tornata in America”

Roberto Alessi, consapevole che il suo scoop avrebbe fatto probabilmente arrabbiare l’amico, a Rai 1 oggi ha dichiarato: Albano e Loredana Lecciso? “Si sono rimessi insieme”. Quest’ultimo, poi, ha anche aggiunto che, al momento, Loredana pare si trovi a Lecce. In città, però, rimarrà giusto in tempo per sistemare alcune cose (la Lecciso lì gestisce dei negozi di abbigliamento), dopo di che ritornerà a Cellino dal suo Albano. Ad aspettarla nelle tenute Carrisi, tuttavia, non ci sarà la Power. “Romina” ha infatti aggiunto Alessi “È tornata in America”.

Romina Power al Grande Fratello Vip? Gli ultimi aggiornamenti

Il ritorno di Romina Power in America, oggi, non fa altro che confermare le parole di Gabriele Parpiglia sulla possibile partecipazione al Grande Fratello Vip della cantante. Quando infatti al noto autore del GF era stato chiesto se la Power fosse effettivamente stata contattata dalla produzione del reality lui, su Instagram, aveva risposto: “Lei mi ha detto no secco (non avrebbe fatto la concorrente) ma in cambio mi ha proposto di provinare il fratello Tyrone”.