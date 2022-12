Figlia Basciano e Sophie, Signorini spoilera il nome: gaffe epica

Alfonso Signorini ha spoilerato il nome che Sophie Codegoni e Alessandro Basciano avrebbero scelto per la femminuccia che aspettano. Lo ha fatto inavvertitamente durante la diretta in prime time del Grande Fratello Vip 7 in onda lunedì 5 dicembre. Il direttore di Chi Magazine, come ha fatto notare Giulia Salemi, ha annunciato che i due ex gieffini chiameranno la loro figlia Celine. Peccato che i diretti interessati non avevano ancora annunciato la decisione sul nome della piccina che porta in grembo l’ex tronista di Uomini e Donne. Quando è stata fatta notare la gaffe epica, il ‘demiurgo’ del reality più spiato d’Italia è sceso dal pero, come si suol dire, convinto che Codegoni e Basciano avessero già reso nota la propria decisione.

Giulia Salemi, dopo lo spoiler di Signorini, ha preso parola sottolineando che Sophie e Alessandro non avevano ancora detto di avere intenzione di chiamare il loro frutto d’amore Celine: “Alfonso, hai spoilerato il nome”. “Ma perché non sono andati a Verissimo?”, la risposta del direttore di Chi. “Sì, ma non hanno detto il nome”, la replica della Salemi, che ha lasciato disorientato il conduttore. “Ah, si chiama Celine, non l’avevano detto allora? Vabbeh”, la chiosa di Signorini che non ha avuto la benché minima idea di aver spoilerato una notizia privata.

Insomma, il giornalista era convinto che, nel salotto orchestrato da Silvia Toffanin, la coppia (ospitata lo scorso sabato) non solo aveva rivelato il sesso del bebè ma pure il nome. Non è successo nulla di tutto questo: nel rotocalco timonato dalla compagna di Pier Silvio Berlusconi infatti c’è stato il gender reveal ma nessun nome messo sulla piazza pubblica. Ora ci ha pensato Signorini a farlo sapere a tutti.

In realtà si tratta di uno spoiler a metà in quanto Basciano e Sophie, in una intervista di mesi fa, prima ancora di scoprire che sarebbero diventati genitori, avevano spiegato che Celine sarebbe stato il nome che avrebbero dato laddove un giorno avrebbero avuto una figlia. Adesso che hanno scoperto che saranno presto genitori (Alessandro è già padre di un figlio avuto da una precedente relazione), pare proprio che abbiano deciso di chiamare la piccina Celine. Parola di Alfonso Signorini.