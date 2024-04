Figli di Beatrice Luzzi sontuosi a Verissimo: discorso perfetto sul Gf

Beatrice Luzzi è tornata a Verissimo. Stavolta non da sola ma accompagnata dai suoi figli Valentino, 15 anni, ed Elia, 13. I due ometti hanno lasciato il segno per la maturità e la proprietà di linguaggio mostrati durante l’intervista. Non a caso diversi telespettatori sui social hanno lanciato dei paragoni impietosi con riferimento a una buona parte dei concorrenti del Grande Fratello 8 che con l’italiano hanno più di qualche problema.

Un paio di commenti emblematici piovuti su X, l’ex Twitter: “I figli di Beatrice parlano meglio di tutti gli altri concorrenti”; “Valentino ha l’età dei Perletti (i fan di Perla Vatiero, ndr)… ma qui si vede la differenza tra chi è cresciuto con Beatrice Luzzi e chi ha idealizzato Perla al GF”. In effetti il modo di porsi e di parlare di Valentino ed Elia è un qualcosa di dolcemente disarmante.

I due ragazzi assomigliano più a degli adulti piuttosto che a delle persone di età pre adolescenziale. Ed è verissimo che evidentemente l’educazione ricevuta li ha fatti crescere come degli ometti. Ed è pure verissimo che la tv, in particolare i reality show, pullulano di gente che non sa mettere assieme due parole, il che stimola paragoni impietosi quando si presentano innanzi alle telecamere un 15enne e un 13enne che sanno il fatto loro. Bravi!

A colpire anche il forte legame tra mamma e figli. “Ogni giorno ero sempre più fiero di lei, mi riconoscevo in lei”, ha spiegato Valentino in riferimento alla madre. Gli ha fatto eco Elia: “L’abbiamo vista benissimo, siamo fieri di lei, non ci siamo preoccupati, sapevamo che è forte e che si sa difendere. Ha espresso un gran coraggio”.

Spazio poi al momento sofferente della perdita del padre di Beatrice Luzzi, venuto a mancare proprio mentre lei si trovava al GF. Così Valentino: “La perdita del nonno è stata difficile, ma lei è uscita di casa ed è stata con noi per stemperare il dolore”.

Il discorso perfetto di Valentino sulla mancata vittoria di Beatrice Luzzi al GF 8

Il 15enne è stato lucidissimo anche nel descrivere il secondo posto della madre al Grande Fratello: “La sua mancata vittoria? Al momento dell’annuncio sì, ci siamo rimasti male. Poi vedendo i social abbiamo capito che lei non ha vinto ma nemmeno perso. Diciamo una non vittoria“. “Bravo, ho capito quello che vuoi dire”, ha commentato la padrona di casa Silvia Toffanin. D’altra parte il discorso di Valentino è stato ‘perfetto’.

Verissimo, la lettera stupenda dei figli di Beatrice Luzzi

Elia e Valentino hanno poi voluto leggere una toccante lettera alla madre, la quale, dopo averla ascoltata, si è sciolta in un tenero e sentito abbraccio con i due figli. Questo il testo della missiva: