È Eddy Siniscalchi il nuovo fidanzato di Valeria Marini, imprenditore classe 1986. Il suo passato sentimentale è caratterizzato dalla presenza di personaggi noti nel mondo della tv e dello spettacolo. Stava per sposare l’attrice Giovanna Rei e ha avuto a che fare con Belen Rodriguez. Oggi a parlare di ciò che è accaduto con loro e altri volti noti ci pensa lui stesso in un’intervista su FanPage.it. Eddy è stato il pupillo di Lele Mora ed è stato spesso beccato accanto a varie donne della televisione itaialiana.

Come già anticipato, il nuovo compagno della Marini stava per sposare Giovanna Rei. L’unico dettaglio che rivela su questa relazione riguarda il momento della rottura: hanno vissuto insieme fino a 3 anni fa. Valeria Marini e il fidanzato hanno 19 anni di differenza, ma questo non è un problema. Infatti, ricorda di aver avuto storie con altre donne “molto più grandi”. E fa notare che la Rei è appunto più grande di lui: “Ne aveva 43 quando ci siamo messi insieme”. Ma perché è saltato il matrimonio? Il giovane imprenditore ammette di aver capito che, in realtà, non se la sentiva.

Nella vita di Eddy ci sono state altre donne famose nel mondo dello spettacolo. Crede che non sia corretto di parlare delle avventure, di cui non racconterà nulla. Per quanto riguarda le relazioni importanti cita Claudia Montanarini, con cui ha avuto “una bella storia” di circa un anno. Negli anni, il fidanzato della showgirl è stato visto accanto ad altri volti noti.

“Nina (Moric) è un’amica. Rosa (Perrotta) è una delle mie più care amiche, la conosco da molto prima del trono di Uomini e Donne. Sophie (Codegoni) è una conoscente. Francesca (Lodo) è stata un’amica negli anni d’oro, gli inizi del 2000. Stessa cosa per Belén (Rodriguez) che all’epoca non era ancora famosa. Non la vedo da almeno 10 anni”

Come si può notare, il fidanzato della Marini non è di certo uno sconosciuto per molti volti noti. “Conosco tutti e tutti conoscono me”, fa presente. Non è sua intenzione, però, sfruttare le sue conoscenze per assicurarsi una vita lussuosa e sotto le luci dei riflettori. Eddy Siniscalchi ammette di potersi permettere “un certo stile di vita”, grazie a ciò che ha costruito insieme alla sua famiglia.

“A me non interessano giornali, copertine, non cerco la popolarità. A questo mondo ho solo dato, spendendo tanto. Lo specifico perché sia chiaro, visto che ho già letto qualche giudizio in merito ai motivi per i quali mi sarei avvicinato a Valeria: non ho interessi, se avessi voluto fare televisione l’avrei fatta 15 anni fa”

Conosceva ‘chiunque’ e avrebbe potuto prendere parte a qualsiasi programma, racconta. Questo mondo, però, pare non gli sia mai interessato, anche perché suo padre non l’avrebbe accettato.

“Vivere di luce riflessa? Semmai è il contrario: sono le donne a essersi avvicinate a me per interesse, per fare la bella vita. È chiaro che stare con Valeria ti rende esposto ma io non ho scheletri nell’armadio. Mi limito a vivere la nostra storia e sono felice. E se oggi ne parlo è perché l’ha ufficializzata lei”

Conclude assicurando che qualora lo dovessero chiamare per partecipare al Grande Fratello Vip, rifiuterebbe: “Glielo firmo da subito. Rifiuterei e per qualsiasi cifra”.

Valeria Marini, chi è il fidanzato Eddy: lavoro e curiosità su Lele Mora

Si chiama Espedito Siniscalchi, conosciuto come Eddy. È un imprenditore napoletano che opera nel settore immobiliare e finanziario. Nel 2014 si è laureato in economia aziendale. A 19 si è trasferito a Milano e poi a Roma, dove ha convissuto con Giovanna Rei. Dopo di che, ha fatto ritorno a Napoli. Precisamente lavora per i suoi genitori, che hanno “un’azienda di famiglia in società con altre persone attiva nel campo delle costruzioni”.

Non solo, il fidanzato di Valeria Marini si occupa di “compravendita di immobili di lusso e di brokeraggio”. Ha delle società, una sola sua e altre insieme ad altri soci. Parla anche del suo rapporto con Lele Mora, che lui chiama “zio”. Per Eddy è “un secondo padre, una persona di famiglia”. Infatti, c’è un’amicizia solida tra i suoi genitori e l’ex famoso agente dello spettacolo italiano.

“Lavoravo per lui restando dietro le quinte. […] Siamo tra i pochi a essergli rimasti vicini anche quando è stato arrestato”, afferma.

A questo punto, spiega che suo padre è un ingegnere elettronico ed è stato “un grande manager italiano”. Entra così nel dettaglio: “Sono figlio di Vittorio Siniscalchi, direttore dell’IBM per 20 anni a Roma. Quando aveva la mia età insegnava al Sole24Ore a Milano. È un professionista”.

Valeria Marini ed Eddy: com’è nata la loro storia d’amore

Sebbene abbiano 19 anni di differenza, la soubrette e il nuovo fidanzato Eddy parlano di una relazione solida. Qualche giorno fa, Valeria faceva sapere che tra loro c’è una forte passione. Eddy è rimasto colpito dalla sua bontà e non solo: “Con lei si ride continuamente. Ed è molto credente, come me”. Chi ha corteggiato chi? Il corteggiamento è partito dal giovane imprenditore. Il loro primo bacio è comunque arrivato “dopo un po’”, tanto che spiega di non appartenere “al gruppo di quelli che ci provano subito”.

Non gli interessava avere un’avventura con la nota showgirl, pertanto voleva che tra loro ci fosse qualcosa di serio. La Marini ed Eddy stanno insieme da tre mesi ed è ancora presto per parlare di progetti futuri, come figli e matrimonio. Nonostante ciò, l’imprenditore confessa di sognare una famiglia: “Questa è l’unica cosa che mi manca”.

Il padre di Eddy non ha detto nulla sulla sua relazione con la showgirl. L’hanno sempre lasciato libero, consigliandogli sempre di stare attento. Nel dettaglio, Valeria ha conosciuto il suo nuovo fidanzato quasi 20 anni fa. Ma la scintilla è scattata a un evento a Roma, nei mesi scorsi.