Il fidanzato di Francesca De André chiede una pausa di riflessione

Giorgio Tambellini chiede una pausa di riflessione a Francesca De André

Nuovo e inaspettato risvolto nella storia d’amore tra Francesca De André e Giorgio Tambellini. A una settimana dal confronto al Grande Fratello 16 e dopo le foto che immortalano il toscano con una mora misteriosa, il ragazzo ha pubblicamente chiesto una pausa di riflessione alla sua fidanzata. Giorgio ha scritto un lungo messaggio su Instagram, dova ha parlato di sbagli commessi da entrambe le parti. Tambellini ha inoltre rivelato che qualche giorno fa non è riuscito a chiarire la sua posizione davanti a Francesca per via della presenza delle telecamere, alle quali non è abituato. Dunque quanto raccontato da Alex Belli all’ultima puntata di Domenica Live era vero. L’attore ed ex di Mila Suarez ha confidato che Giorgio gli ha chiesto consigli sul come affrontare la situazione e che la sua intenzione, già dallo scorso lunedì, era quella di lasciare momentaneamente Francesca.

La richiesta di Giorgio Tambellini su Instagram

“Quando lunedì scorso sono entrato nella Casa non sono riuscito a chiarire la mia situazione con Francesca, un po’ perché non essendo abituato alle telecamere ero molto emozionato, imbarazzato, nervoso, un po’ perchè non credo fosse la sede giusta per me per parlare di ciò che stava succedendo”, ha ammesso Giorgio Tambellini su Instagram. “La mia intenzione è quella di prendere una pausa dalla nostra storia e lasciar vivere a Francesca la sua esperienza, libera da ogni peso o responsabilità, visto come le cose sono andate e visti gli sbagli che entrambi abbiamo commesso”, ha aggiunto. E poi concluso: “Credo sia più utile per tutti e due parlarne quando il programma sarà finito, senza interventi esterni, pressioni o quant’altro”.

La storia d’amore tra Francesca De André e Giorgio

Francesca De André e Giorgio Tambellini stanno insieme da un anno. A farli conoscere alcuni amici in comune. Quella con Giorgio è la prima love story importante per Francesca, dopo la lunga relazione avuta con Daniele Interrante.