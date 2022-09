Milly Carlucci ha svelato le sue carte e ha presentato il cast di Ballando con le Stelle, in partenza l’8 ottobre 2022. Tra i concorrenti figura Lorenzo Biagiarelli, chef 32enne noto in tv per essere un volto di È sempre mezzogiorno (cooking show in onda su Rai Uno condotto da Antonella Clerici) e per essere il fidanzato di Selvaggia Lucarelli. L’editorialista di Domani è stata confermata nella giuria di Ballando e quindi dovrà votare le prove in pista della sua dolce metà.

Nelle scorse ore, tramite un curioso e originale post pubblicato su Instagram, il cuoco ha confermato la sua presenza nella trasmissione, spiegando i motivi che lo hanno spinto ad accettare l’offerta. Tra le righe ha pure riservato una stoccata a uno dei suoi futuri avversari, Enrico Montesano. Inoltre ha fatto sapere che l’impegno nel talent non gli precluderà di proseguire la sua collaborazione con È sempre mezzogiorno.

“Va bene, ora è ufficiale: sarò uno dei 13 concorrenti di Ballando con le Stelle”, ha esordito Biagiarelli che ha aggiunto: “Ho accettato la proposta di Milly Carlucci per un semplice motivo: l’unica cosa che può obbligarmi a fare movimento per dieci settimane di fila è un contratto firmato con il sangue. Non temo la fatica anche perché, essendo io un tridosato, se anche dovessi stramazzare sulla pista ci sarebbe comunque Montesano a far luce sulle vere cause del mio decesso”. Naturalmente la menzione relativa a Montesano è una sottile presa per il naso nei confronti dell’attore che, come è arcinoto, da quando è iniziata la pandemia ha assunto posizioni complottiste e no vax.

“In ogni caso no, non lascerò mica È sempre mezzogiorno! Lì ci rivediamo da lunedì prossimo, anche perché Ballando e il Mezzogiorno sono perfettamente complementari: da una parte dimagrisco, dall’altra ingrasso”, ha concluso lo chef. Se qualcuno voleva un antipasto di quel che si vedrà nello show di Milly Carlucci, è stato servito. Si prevedono fuochi d’artificio con il trio Lucarelli, Biagiarelli, Montesano.

Il cast di Ballando con le Stelle 2022

In tutto saranno 13 i vip che si daranno battaglia in pista. Da segnalare i due pezzi da novanta convinti dalla Carlucci, vale a dire Gabriel Garko e Paola Barale. Milly ha corteggiato per anni la showgirl di Fossano. Alla fine ce l’ha fatta a metterla sotto contratto. Di seguito il cast completo: