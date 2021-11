Fidanzato Cipriani: “Soleil, mobili gratis per storie Instagram”. d’Urso basita

L’imprenditore edile e il bizzarro affare proposto da Soleil: “Merci in cambio di Stories, no grazie”

Davvero? Ci sono affari di questo tipo? “Ma questa è una notizia choc gold”, commenta tra il divertimento e lo stupore Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque dopo aver sentito alcune rivelazioni di Alessandro Rossi, il fidanzato di Francesca Cipriani. Il romagnolo ‘doc’, che di professione è un imprenditore edile che opera anche per personaggi vip, ha raccontato un episodio riguardante Soleil Sorge. Una vicenda che appare sotto una luce alquanto bizzarra, a patto che trovi conferma nei fatti.

Ospite nel talk di Canale Cinque, il giovane, che di recente ha sostato qualche giorno nella Casa del GF Vip per tenere compagnia alla sua amatissima compagna, ha spiegato che in passato è entrato in contatto con Soleil, la quale gli avrebbe proposto un affare lavorativo piuttosto ‘originale’. L’influencer italo-americana ha chiesto dei mobili all’imprenditore, lanciandogli l’idea di non pagarli con del denaro, bensì con delle Stories Instagram.

Altrimenti detto, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne voleva remunerare l’arredamento con delle storie su Instagram di promozione. Una specie di “scambio” gratis che, però, non è stato visto di buon occhio da Alessandro, che, senza manco rifletterci sopra, ha rifiutato l’affare. “Io costruisco le case per i personaggi famosi – ha narrato Rossi -. Faccio anche ristrutturazioni edili. Mi aveva chiesto se nella casa nuova dove andava a vivere le facevo uno scambio merci con gli arredamenti. Non ho accettato perché non mi conveniva economicamente”.

Nello studio di Pomeriggio Cinque c’è stato un impeto di stupore frammisto ad ironia dopo il racconto di Alessandro. “Basta non pagare insomma”, la chiosa sarcastica di Roberto Alessi, direttore di Novella2000, anche lui presente nel talk in qualità di ospite. Gli ha fatto eco Vladimir Luxuria: “Meglio che Francesca non lo sappia perché altrimenti a Soleil dà un colpo di…”. La più esterrefatta di tutti è stata però la padrona di casa, Barbara d’Urso, che, incredula, ha riassunto la situazione, per chiedere conferma di aver udito bene.

“Questa è una notizia choc gold, a questo punto. Dice il fidanzato di Francesca Cipriani che Soleil gli avrebbe mandato una mail per avere uno scambio merci. Quindi, tu avresti dovuto dare mobili gratis a lei in cambio di?”, “Stories Instagram”, ha confermato Rossi. “Questa è una busta choc gold, Signorini ti avverto”, ha ribadito spassosamente la conduttrice campana passando la palla al ‘demiurgo del Grande Fratello Vip. Chissà se la questione troverà spazio nei prossimi appuntamenti in prime time del reality show.

Non è la prima volta che il nome di Rossi viene accostato a quello di Soleil. Qualche settimane fa qualcuno aveva mormorato di un presunto legame speciale tra Sorge e l’imprenditore prima che quest’ultimo imbastisse una love story con la Cipriani. Gli spifferi ‘rosa’ sono stati smentiti dai diretti interessati che hanno chiarito e dimostrato che il gossip sul loro conto era totalmente infondato.