Fiammetta Cicogna e il fidanzato multimilionario: la vita di Carl Hirschmann

Fiammetta Cicogna, il matrimonio con Carl Hirschmann può attendere. L’attrice, 32 anni, è fidanzata con il multimilionario di origini franco-svizzero da circa 6 anni e mezzo. Un amore sbocciato per caso, in una giornata milanese che non pareva dovesse riservare particolari scossoni nella vita di Fiammetta e Carl. Invece, in quel locale in cui si incrociarono per la prima volta, tutto cambiò. La scintilla scoccò e presto divenne un fuoco ardente che ancora oggi perdura. Ciliegina sulla torta della relazione, la nascita delle due gemelle Gioia e Gaia nel settembre 2019.

“Ci siamo incontrati a Milano, in un locale. Io non lo conoscevo, pensavo che fosse un Pr: la nostra storia ha avuto un inizio divertente, da gag. Da quando sto con lui, non capisco più niente. Stiamo bene insieme. Il matrimonio? A sposarsi ci si pensa sempre, ma per ora non si parla di nozze”. Così confessava Fiammetta nel 2017, quando con Hirschmann l’amore era decollato già da diversi mesi. Sul capitolo nozze la coppia pare non aver cambiato idea. A oggi non sono in progetto. In futuro chissà… Ma chi è Carl? Di cosa si occupa?

Carl Hirschmann, chi è l’uomo che ha stregato Fiammetta Cicogna

Il multimilionario svizzero è nato a Zurigo il 5 settembre 1980. Oltre a essere un brillante uomo di affari, ha una fascino magnetico. Elemento che ha ‘colpito e affondato’ la dolce Fiammetta. Il 40enne è un rampollo che ha imparato i trucchi del mestiere degli affari in famiglia. La costruzione dell’impero economico la si deve soprattutto a Carl Hirschmann Senior, nonno del compagno della Cicogna, che fondò nel 1967 la compagnia di servizi di aviazione Jet Avation.

Carl ‘Junior’ non solo ha imparato parecchio dal nonno, ma ha anche implementato diverse attività, tanto che nel 2019, il magazine People with money, lo ha collocato nella lista speciale degli imprenditori più pagati al mondo. Hirschmann sta nella ‘Top Ten’ di questa particolare classifica. Qualche numero? Pare che il talentuoso rampollo in soli 12 mesi sia riuscito a guadagnare circa 100 milioni di dollari, per la precisione 96. Introiti giunti in parte dalle attività già avviate, in parte grazie a una serie di investimenti finanziari andati a buon fine.

Tra le sue proprietà spicca una catena di ristoranti, “Le Pizze di Papà Carl”, una squadra di calcio, “Gli Angeli di Carl”, il marchio di Vodka “Pure Wonderhirschmann – Svizzera” e la linea di moda “Seduzione by Carl Hirschmann”. Carl è sempre andato forte anche con le conquiste ‘rosa’, aiutato dal suo magnetismo che per due anni gli ha permesso di aggiudicarsi il titolo di “Imprenditore più sexy del mondo”, ‘titolo’ attribuito dalla rivista “Glam Mag”.

Bello, fascinoso e ricco, un mix che lo ha reso assai appetibile in tutti i sensi. Così prima di conoscere Fiammetta il giovanotto è spesso finito al centro del gossip internazionale per via di relazioni intrattenute con donne celebri. Molto chiacchierata fu la storia che ebbe con Britney Spears. Non meno discussa fu quella che ebbe con Paris Hilton. Serviva la Cicogna per fargli mettere la testa a posto. Oggi pare che Hirschmann spenda tutto il suo tempo tra affari e famiglia, coccolando le due gemelle (l’uomo ha anche un figlio di 8 anni avuto da una precedente love story).