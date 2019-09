Fiammetta Cicogna è diventata mamma: sono nate le gemelle

Fiammetta Cicogna ha partorito: sono nate le figlie gemelle della conduttrice

Doppio fiocco rosa per Fiammetta Cicogna. La modella e conduttrice è diventata mamma per la prima volta: sono nate le gemelle Gaia e Gioia. A dare l’annuncio il compagno della showgirl, il rampollo di origini franco-svizzere Carl Hirschmann. Il giovane ha postato sui social network, e in particolare in una storia di Instagram, uno sfondo rosa con la scritta “sono arrivate”. Fiammetta, che si è allontanata dal mondo della tv da qualche anno, ha partorito a Ibiza. Tutto è andato a meraviglia e neo mamma e bambine sono in perfetta forma. Durante gli ultimi nove mesi la Cicogna – diventata famosa in Italia grazie ad alcuni spot pubblicitari – ha reso partecipe tutti i suoi follower delle varie fasi della gravidanza.

La nuova vita di Fiammetta Cicogna insieme al fidanzato Carl

L’ultima apparizione televisiva di Fiammetta Cicogna risale al 2013, nel programma Tamarreide. La presentatrice si è concentrata sul cinema, prendendo parte a diversi film tra cui: Tutta colpa di Freud, Sapore di te, On Air-Storia di un successo. Dal 2014 fa coppia fissa con il milionario Carl Hirschmann, con il quale la scintilla è scattata dopo la fine della lunga relazione tra Fiammetta e l’uomo d’affari Tommy Chiabra. Hirschmann è già padre di una bambina di sei anni, nata da una precedente storia d’amore.

Fiammetta Cicogna: i problemi con la giustizia del fidanzato

Carl Hirschmann ha avuto in passato dei problemi con la giustizia: nel 2012 è stato giudicato colpevole dal Tribunale svizzero per aver avuto rapporti con una minorenne. Carl ha chiesto il ricorso e si è difeso affermando che l’altra metà era consenziente e lui non era a conoscenza della sua vera età, ma è stato comunque condannato ad un anno in regime di semilibertà, dopo aver pagato un ingente risarcimento alla famiglia della ragazza.