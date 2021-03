Fialdini polemica a Canzone Segreta: c’entra il fidanzato, cos’è accaduto

Francesca Fialdini, garbatamente polemica a Canzone Segreta. Nel corso della puntata in onda sabato 26 marzo, la conduttrice, prima di ricevere le sorprese di sua madre Ivana, della sua ex insegnate di inglese Ornella, dell’amico del cuore Matteo e di Francesco Gabbani (che ha interpretato il brano ‘Una carezza in un pugno), come previsto dal format dello show si è seduta sulla poltrona bianca, al buio, per alcuni minuti. Qualcuno dal pubblico le ha domandato se avesse paura. Francesca ha colto l’occasione per abbandonarsi ad una lunga riflessione che ha riguardato la sua vita privata che da sempre è top secret. E proprio tale custodimento della privacy ha più volte nel corso degli anni alimentato dicerie e gossip su fidanzati presunti. Su tale punto Francesca ha speso, in modo alquanto sorprendente, delle parole dalla vena polemica.

“Paura? No, la paura è legata alle cose che non vuoi che gli altri scoprano di te. Mi piacerebbe che gli altri scoprissero più di me”, ha esordito la Fialdini, rispondendo a chi le ha domandato al buio se stesse provando del timore. A questo punto la giornalista si è dilungata, spiegando che il suon non esporsi è dettato dall’obbiettivo di voler proteggere le persone che la amano. “Amore è protezione”, ha chiosato, per poi togliersi qualche sassolino dalle scarpe.

“Non mi espongo mai, però di me inventano sempre tutto”, ha dichiarato, polemizzando ma senza mai rinunciare al suo classico e dolce sorriso. E ancora: “Curioso no? Se non racconti la tua vita sui social oggi sembra che la tua vita non esiste. Io ho una vita come tutti, ma nessuno la vuole vedere e dicono che nascondo le cose. Assurdo no?”. “Quando mi deciderò a fare un post vuole dire che sarò molto invecchiata su questo argomento”, ha concluso. Quale argomento? Francesca non lo menziona chiaramente, ma è assai probabile che si riferisca al tema del fidanzato.

Da tempo la conduttrice ha il cuore felicemente occupato. Tuttavia non ha mai reso pubblico il nome dell’uomo che le sta al fianco. Secondo parecchi rumors, la sua dolce metà non sarebbe un volto noto dello spettacolo bensì un odontoiatra lombardo di nome Milo. La notizia non è mai stata confermata dalla diretta interessata.