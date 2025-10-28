Fialdini: “La mia clamorosa gaffe con gli Inzaghi, in quel programma mai più chiamata”

La gaffe con i fratelli Simone e Pippo Inzaghi, l’assoluta riservatezza sul fidanzato, la paparazzata per caso dei fotografi che stavano cercando Ilaria D’Amico e Gigi Buffon, l’avventura a Ballando con le Stelle e molto altro: Francesca Fialdini si è raccontata a ruota libera attraverso un’intervista al Corriere della Sera a cui ha rivelato aneddoti e dettagli inediti della sua vita privata e professionale.

La gaffe con i fratelli Inzaghi e il mito di Lilli Gruber

La conduttrice 46enne ha un mito televisivo, Lilli Gruber: “Da bimba non sognavo di diventare Raffaella Carrà. Il mio mito era ed è Lilli Gruber. Dirompente, ha rivoluzionato la figura della giornalista, dal modo di dare le notizie a quello di vestirsi. Ci ha insegnato che è possibile essere donne a modo nostro, senza restare relegate in un ruolo. È lei la mia Carrà“.

I primi passi nel mondo della tv e della radio li mosse a Radio Vaticana. Fu lì che incappò nella prima gaffe. Ma non per colpa sua. Un giorno stava intervistando un giornalista sul tema delicato della guerra in Afghanistan. “Mi rispose dal bagno. E in onda tirò lo sciacquone”, ha raccontato Fialdini, sottolineando che si udì benissimo.

Poi il clamoroso scivolone con gli Inzaghi a una Partita del Cuore. Conduceva il compianto Fabrizio Frizzi. Lei era inviata sul campo: “Intervistai Simone convinta che fosse suo fratello Pippo. Giustamente mi smentì in diretta. Volevo sparire… non mi hanno più chiamato”.

L’avventura a Ballando con le Stelle

Attualmente sta partecipando come concorrente a Ballando con le Stelle. Sta facendo un figurone. E infatti è una delle favorite per la vittoria finale. Curioso notare che non ha mai danzato prima. “Mai ballato prima, in discoteca ci sono andata una volta, a 17 anni, in Versilia”, ha sottolineato la conduttrice che nello show di Milly Carlucci fa coppia con il maestro Giovanni Pernice, fidanzato della sua amica Bianca Guaccero.

“Bianca – ha spiegato – è una delle colleghe a cui voglio più bene. E poi Giovanni è più piccolo di mio fratello, dai. Bello e simpatico, ma noi due parliamo di cose quotidiane come il male ai piedi o i disturbi all’intestino, può stare più che serena”.

La privacy sul fidanzato e l’allergia allo shopping, Francesca Fialdini in confidenza

Fialdini ha sfatato anche il binomio ‘tabù’ shopping-donne. “Mi annoia. Preferisco prendere il martello e aggiustare un tubo. Sono una brava elettricista”, ha confidato. Spostandosi sul versante sentimentale, ha ribadito di tenere moltissimo alla propria privacy: “Se potessi, di me non direi proprio niente. Non cerco attenzione. Ho pudore su sentimenti e affetti, la vita ha una sua sacralità dietro le quinte”.

Una volta fu intercettata dai paparazzi in spiaggia. Fu ‘pizzicata’ per caso. I fotografi stavano cercando altri due vippissimi e si imbatterono in lei: “Mi hanno fotografato al mare, su una spiaggia libera in Versilia. Non cercavano me, ma la nuova coppia Gigi Buffon e Ilaria D’Amico nascosti su uno yacht. Già che c’erano hanno ripreso anche me”.

Oggi è fidanzata e innamorata. “È una storia antica e nuova al tempo stesso”, ha spiegato, senza sbottonarsi troppo, fedele al concetto di ‘riservatezza – bunker‘ per quel che riguarda i suoi affari di cuore. Si è invece aperta sul tema della gelosia, raccontando che intorno ai 30 anni ha provato quel tipo di sentimento. Ora non più.

“Oggi – ha confessato – sono una persona diversa. Penso: “Se non vuoi stare con me, vai pure”. Non dovrei dirlo io, però sono la compagna perfetta“. La conduttrice ha aggiunto che in amore rivendica e concede spazi, affermando che un legame può funzionare solamente se si basa sulla fiducia e sulla libertà.