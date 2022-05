Fialdini criticata, lei sbotta: “Appetibile in tv? Sparito chi me lo ha detto”

Francesca Fialdini non ci sta. La conduttrice di Da Noi…A Ruota Libera, contenitore pomeridiano domenicale di Rai1, ha reagito al polverone che si è sollevato a proposito del suo stile di conduzione e del suo modo di presentarsi al pubblico. La 42enne ha articolato il suo pensiero nelle sue storie Instagram, dimostrando di avere le idee molto chiare a riguardo. Ecco la sua replica.

Francesca Fialdini sta per portare a termine la terza edizione alla guida di Da Noi…A Ruota Libera, la cui ultima puntata andrà in onda domenica prossima, il 5 giugno 2022. Oggi, 30 maggio, la conduttrice e giornalista ha sbottato sui social dopo alcune osservazioni che le sono state fatte in seguito alla puntata di ieri. A quanto pare la 42enne ha ricevuto molti commenti, probabilmente non proprio piacevoli, a proposito del suo modo di esprimere la sua femminilità in TV.

Francesca Fialdini “a ruota libera” su sensualità e femminilità

La Fialdini ha così pensato bene di replicare scrivendo alcune righe sulle storie Instagram. La toscana ha parlato di una “conversazione allucinante” che si è aperta su di lei, dicendo che per lei la femminilità e la sensualità sono due cose ben differenti.

“La mia sensualità la esprimo con chi mi pare nel privato e con chi scelgo io. Non un tanto al kg qui sui social e tanto meno in tv. L’equazione femminilità = sensualità mi fa venire i brividi”.

La conduttrice ha etichettato le critiche ricevute come figlie di “cliché retrogradi” che ha chiesto di spostare altrove. La Fialdini ha poi concluso scrivendo aspre parole a proposito di uomini di potere con cui lei, a quanto pare, ha avuto a che fare nel passato. A quanto pare la 42enne è sempre stata molto risoluta e non si è mai piegata davanti a chi ha provato a convincerla che per avere successo bisognasse necessariamente porsi in un determinato modo. La Fialdini ha voluto dichiarare di non essere mai scesa a compromessi.

“Ho incontrato uomini che mi hanno detto come avrei dovuto mostrarmi per essere più “appetibile” in tv: sono spariti dal mio percorso professionale e umano. Non posso stare sulla stessa strada di chi mi parla così”.

Francesca Fialdini è ormai un volto Rai molto popolare. Dopo una lunga gavetta in programmi come La Vita in Diretta e Unomattina dal 2019 la conduttrice di Massa è al timone di un suo programma, Da Noi…A Ruota Libera, in onda la domenica pomeriggio su Rai1 dopo Domenica In. Di recente la 42enne è stata scelta per presentare lo show in prima serata Ci vuole un fiore insieme a Francesco Gabbani.