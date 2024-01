Festival di Sanremo. Notizia Bomba: un big sarebbe pronto al ritiro

Il festival di Sanremo è alle porte. E man mano che i giorni passano, aumenta la curiosità degli italiani sulla nuova edizione della kermesse. Tornato ai fasti di un tempo grazie all’energia e alle idee vincenti del direttore artistico Amadeus, Sanremo è diventato uno dei fenomeni culturali in grado di mettere d’accordo giovani e meno giovani. Un fenomeno a tutto tondo. Non solo musica: Sanremo è anche, e soprattutto, spettacolo, intrattenimento, gossip e… scandalo.

E, come ogni edizione che si rispetti, anche questa sembra non voler deludere le aspettative. Si fanno, infatti, sempre più insistenti, le voci secondo cui uno dei big in gara sarebbe pronto al ritiro. Un vero e proprio colpo di scena a meno di due settimane dell’esordio della settantaquattresima edizione della competizione.

Sono iniziate ormai da giorni le prove dei big in gara all’Ariston, come testimoniano le numerose foto pubblicate sui social dagli stessi. E il clima che si respira dietro le quinte sembrava essere sereno, almeno fino ad oggi.

A far trapelare l’indiscrezione ci ha pensato l’esperto di gossip Amedeo Venza che, insieme alla collega Deianira Marzano, dichiara di essere stato messo al corrente di una vero e proprio terremoto che starebbe accadendo, in queste ore, dietro le quinte del teatro Ariston. Ecco le parole di Venza:

Sono iniziate le prove presso il teatro Ariston di Sanremo e io e Deia siamo stati contattati da una persona che è lì da giorni e pare che ad un Big non è piaciuto il trattamento ricevuto durante le prove del suo brano! E avrebbe minacciato di lasciare la gara!

La segnalazione sembrerebbe arrivare da un addetto ai lavori o, comunque, da qualcuno che in questi ultimi giorni sta bazzicando dietro le quinte del teatro. C’è chi al festival andrà per la prima volta, come la Amoroso, Alfa, Geolier, Fred de Palma, Angelina Mango, Big Mama, Rose Villain ecc…Sembra difficile che possa trattarsi di un ritiro importante e che, soprattutto gli emergenti, possano mandare all’aria un’opportunità del genere, che per loro potrebbe diventare l’opportunità della vita. In questi ultimi giorni tutti, da Emma ad Annalisa, dalla Bertè ai The kolors, hanno voluto condividere sui social scatti e impressioni di queste prime prove ufficiali.

Si vocifera possa trattarsi di una band, e che una lite interna avrebbe coinvolto più di un componente. Sui social sono stati fatti i nomi dei Negramaro, de Il Volo e del duo Renga-Nek, ma si tratta solo di congetture prive di fondamento. Non è ancora arrivata nessuna conferma ufficiale. Non ci resta che attendere l’inizio della kermesse e, solo allora ci renderemo conto se e chi mancherà all’appello.

Sanremo e gli scandali

Un nuovo Festival di Sanremo è arrivato e, oltre ad interrogarsi sul nome del vincitore, tutti ci poniamo la stessa domanda: cosa accadrà quest’anno? La manifestazione diventa il centro di critiche, contestazioni e soprattutto provocazioni. Ogni anno c’è la solita polemica sul cachet dei superospiti, sugli esclusi, sulle co-conduttrici. Dai look eccessivi agli scivoloni involontari sul palco (la famosa apertura inguinale dell’abito di Belen), sono tantissimi i momenti memorabili degli ultimi anni. E, anche nei festival di Amadeus, nonostante il conduttore sia riuscito a rimettere la musica al centro, non sono sicuramente mancati gli scandali. Come dimenticarsi del teatrino in diretta di Bugo e Morgan, del bacio tra Fedez e Rosa Chemical o della borsetta rubata da Piero Pelù? Sanremo è anche questo e non vediamo l’ora di scoprire cosa ci offrirà quest’anno.