Festival di Sanremo, caos prima della finale: un altro positivo al Covid

Ancora problemi per Amadeus e il suo entourage alle prese con una kermesse musicale stravolta dal Coronavirus

Un altro caso di Covid-19 al Festival di Sanremo 2021. Più precisamente il sesto riscontrato dal personale della Asl 1 di Imperia su oltre 5 mila tamponi effettuati durante la settimana del Festival a tutti gli addetti ai lavori. Questa volta il virus ha colpito una ballerina del corpo di ballo della Rai, che è risultata positiva al test antigenico che ha effettuato prima di entrare all’Ariston in vista della finale.

Dopo l’esito positivo del test rapido le altre ballerine sono state messe in isolamento a scopo precauzionale, come accaduto a Irama, costretto a non esibirsi dopo che due collaboratori hanno contratto il Covid.

Da domenica scorsa ad oggi, nelle due postazioni Asl di piazza Borea d’Olmo e del Casinò, sono stati effettuati, complessivamente, circa 400 test giornalieri. Altri test sono stati effettuati nella seconda metà di febbraio, durante le prove. Tra i positivi dei giorni scorsi anche un giornalista.

Amadeus, direttore artistico e conduttore di Sanremo 2021, non ha ancora commentato l’ultima notizia. Di sicuro la 71esima edizione della kermesse musicale resta la più difficile della storia per via della pandemia.

Amadeus non condurrà il Festival di Sanremo 2022

Nella conferenza stampa pre finale Amadeus ha annunciato che non presenterà il prossimo Festival di Sanremo. Dopo il record del 2020 e le difficoltà del 2021 il conduttore Rai non tornerà sul palco dell’Ariston nel 2022. Una scelta presa con l’amico di sempre e collega Fiorello.

Amadeus ha ammesso che potrebbe tornare al Festival tra dieci anni ma non ci sarà un Amater consecutivo. Il 58enne vuole tornare alla sua normalità, fatta di famiglia e quiz. Al momento la Rai non ha ancora chiarito chi sarà l’erede di Amadeus.

Da qualche settimana si parla di Alessandro Cattelan a Sanremo, visto anche il suo imminente passaggio in Rai, ma il direttore Stefano Coletta ha spiegato che ad oggi non c’è il Festival nel futuro del giovane conduttore. Molto probabilmente Cattelan condurrà uno show in prima serata.

Non è escluso dunque che la direzione artistica del prossimo Sanremo torni nelle mani di un cantante, come accaduto in passato con Gianni Morandi e Claudio Baglioni.