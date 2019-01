Festival di Sanremo, Anna Tatangelo pronta a sorprendere tutti con il suo look: l’indiscrezione di Oggi

Commentare i look dei partecipanti al Festival di Sanremo (concorrenti e conduttori in primis) è sempre stato uno dei passatempi preferiti del pubblico da casa. Il modo in cui un artista si presenta sul palco dell’Ariston, i vestiti scelti e la sua immagine fanno in fondo parte della storia che lui stesso decide di raccontare ai telespettatori e ai presenti in sala. Per questo motivo ogni indiscrezione sui stilisti scelti dai cantanti o sullo stile che gli stessi intenderanno portare a Sanremo fa subito notizia. Il settimanale Oggi, per esempio, si è lasciato sfuggire un’indiscrezione interessante su Anna Tatangelo. La cantante di Sora, stando a quanto riportato dal giornale, pare che abbia intenzione di sorprendere tutti al Festival, puntando su un look internazionale e originale.

Anna Tatangelo sfoggerà un nuovo look a Sanremo: la cantante pronta a cambiare colore di capelli

Anna Tatangelo al Festival di Sanremo avrebbe deciso di puntare su un look seducente, con abiti capaci di valorizzare le sue forme. I suoi vestiti saranno firmati anche da stilisti stranieri e, sempre secondo il settimanale Oggi, pare che la compagnia di Gigi D’Alessio riserverà al pubblico diverse sorprese in questo senso, a cominciare da acconciatura e trucco. “Probabile un nuovo colore di capelli” è stato in fine scritto dal giornale. Che la Tatangelo sia pronta a seguire le orme di Ilary Blasi al Grande Fratello Vip? Di fatto la conduttrice è riuscita a tenere alta l’attenzione su di sé con questo escamotage. Anna punta allo stesso effetto sorpresa?

Festival di Sanremo, Anna Tatangelo tra i favoriti: le prime pagelle sui cantanti in gara

Il settimanale TV Sorrisi e Canzoni che ha avuto modo di ascoltare in anteprima gli inediti di Sanremo, ha pubblicato qualche giorno fa le prime schede di valutazione dei brani in gara. Anna Tatangelo, tra tutti, è quella che ha ricevuto più feedback positivi.