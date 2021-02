Festival di Sanremo 2021, foto della scenografia in rete: i primi commenti

Sono trapelate delle anteprime sul teatro dell’Ariston trasformato per la 71esima edizione della kermesse: come sarà il palco

Sono trapelate in rete le prime foto della scenografia di Sanremo 2021 e non sono mancati i commenti. Il palco non è ancora pronto, gli addetti ai lavori sono ancora all’opera e manca di sicuro qualcosina prima del debutto. Mentre si discuteva ancora dell’ipotesi di rimandare il festival, di cancellarlo o di ridimensionarlo, la squadra era già al lavoro ed è di sicuro a buon punto. Il palco di Sanremo 2021 è quasi pronto e per fortuna non verrà sprecato, perché l’edizione è stata confermata e Amadeus sfrutterà al meglio la scenografia disegnata, studiata e montata.

Le foto del palco di Sanremo 2021 sono trapelate su Twitter e stanno facendo il giro della rete. Proprio leggendo i tweet è lampante che il palco abbia riscosso un discreto successo al momento. Questa grande forma esagonale che si apre è stata paragonata da qualcuno allo studio del Grande Fratello. E non è chiaro se sia un complimento o meno. C’è stato anche qualcuno che ha sottolineato una certa influenza degli anni Ottanta sul disegno del palco, ma c’è grande entusiasmo.

Il pubblico dei social sta apprezzando insomma quest’anteprima del palco di Sanremo 2021. In qualche tweet la scenografia è stata paragonata a un’astronave, ed effettivamente osservandola da lontano, ovvero dal punto dello scatto della foto, può dare questa impressione. E al contrario di chi ha notato delle influenze degli anni Ottanta, qualcuno ha scritto che invece è molto moderno. Nessuna critica per il momento, il palco è piaciuto nelle foto in anteprima e chissà come sarà quando i lavori termineranno.

Gli attrezzisti non hanno ancora terminato il loro compito all’interno dell’Ariston, ma manca ancora un mese quindi c’è tempo. Il festival è stato confermato dal 2 al 6 marzo 2021, infatti. Ma proprio perché è piaciuto così tanto questo palcoscenico, qualcuno ha fatto notare che sarà un peccato non avere la platea ad ammirarlo e apprezzarlo. Un tweet recita così: “Mi fa male il cuore a pensare che non ci sarà nessuno in sala per questo palco”. Proprio così, la decisione sul pubblico è stata presa e non ci sarà. E non ci saranno neanche altri eventi legati a Sanremo.

