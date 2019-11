Festival di Sanremo 2020: svelati i nomi delle prime due cantanti in gara

I cantanti in gara al Festival di Sanremo 2020: decisi i primi due nomi

Fervono i preparativi per il prossimo Festival di Sanremo, che sarà condotto da Amadeus. In queste settimane il conduttore – che ricopre anche il ruolo di direttore artistico – sta scegliendo le canzoni da presentare alla kermesse. Stando a quello che si legge sul settimanale Chi, sarebbero già state decise le prime due cantanti. La scelta sarebbe ricaduta su Elodie e Bianca Atzei. La Di Patrizi e l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi hanno già partecipato all’evento in passato e sono pronte a ritornare sul palco dell’Ariston. La stessa Elodie non ha nascosto la voglia di tornare in gara nell’ultima intervista rilasciata a Che tempo che fa. Per il momento questi sembrano i nomi certi ma nelle ultime settimane si è parlato pure della possibilità di vedere a Sanremo 2020 gli ex di Amici Giordana Angi e Alberto Urso e l’ereditiera Elettra Lamborghini.

Tiziano Ferro non sarà il co-conduttore di Sanremo 2020

Intanto nelle ultime ore il manager di Tiziano Ferro ha smentito una conduzione del suo assistito. Il cantante di Latina non ricoprirà il ruolo di co-conduttore al Festival di Sanremo 2020. “Lui è un cantante. Stiamo studiando cosa fare: Tiziano vuole esserci e Amadeus lo vuole. Ma non vogliamo esserci con un altro medley. Credo che sia preferibile non esserci che passare inosservati come è capitato a molti altri artisti”, ha spiegato l’agente alla stampa.

Diletta Leotta verso il Festival di Sanremo 2020

In lizza per condurre il Festival di Sanremo insieme ad Amadeus c’è Diletta Leotta, la bella conduttrice lanciata da Sky Sport. Nell’ultimo periodo le quotazioni della siciliana sono salite sempre più. Il Festival di Sanremo andrà in onda su Rai Uno dal 4 all’8 febbraio 2020.