Festival di Sanremo 2020: Amadeus vuole a tutti i costi Donatella Rettore

Donatella Rettore a Sanremo 2020: la proposta di Amadeus

Continuano a ritmo spedito i preparativi per il Festival di Sanremo 2020. Che, com’è noto, andrà in onda su Rai Uno dal 4 febbraio all’8 febbraio 2020. Amadeus è il conduttore della settantesima edizione della kermesse ma pure il direttore artistico. E per questo sta facendo il possibile per portare sul palco dell’Ariston Donatella Rettore, con la quale ha avuto il piacere di lavorare qualche mese fa a Ora o mai più. A rivelare il gossip è il settimanale Spy, che puntualizza che la Rettore non dovrebbe partecipare all’evento come concorrente bensì come ospite. Soprattutto perché uno delle sue canzoni più celebri – Splendido Splendente – ha da poco compiuto 40 anni. In passato Dada, come la chiamano i suoi fan più sfegatati, ha partecipato ben 4 volte al Festival, ovvero nel 1974, 1977, 1986, 1994.

Chi sono gli altri probabili ospiti del Festival di Sanremo 2020

In attesa di sapere se Donatella Rettore tornerà effettivamente al Festival di Sanremo, a 25 anni dalla sua ultima apparizione sul palco dell’Ariston, sembrano già certi i nomi di altri due ospiti. Si parla di Emma Marrone, che promuoverà il suo primo film da attrice diretto da Gabriele Muccino, e Lady Gaga. Quest’ultima, secondo i beninformati, avrebbe addirittura già firmato il contratto con la produzione. Intanto pare che la scelta definitiva delle due vallette sia ricaduta sull’ex volto di Sky Diletta Leotta e sulla web influencer famosa in tutto il mondo Chiara Ferragni.

I probabili cantanti in gara del Festival di Sanremo 2020

Stando alle ultime indiscrezioni potrebbero partecipare al Festival di Sanremo 2020: Albano e Romina, Umberto Tozzi con Raf, Marco Masini, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Matteo Bocelli, Marcella Bella, Paolo Vallesi, Tommaso Paradiso, Levante, Canova, Anastasio, Fred De Palma, Elettra Lamborghini, Rocco Hunt, Annalisa, Nina Zilli, Elodie, Max Pezzali, Giordana Angi, Alberto Urso, Noemi, Piero Pelù, Samuele Bersani, Brunori Sas, Bianconi dei Baustelle, Amii Stewart con Dear Jack, Silvia Mezzanotte con Dionne Warwick.