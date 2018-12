Festival di Sanremo 2019 cantanti: spunta anche il nome di Lisa

Lisa ha presentato una canzone a Claudio Baglioni per Sanremo

Potrebbe esserci anche Lisa al prossimo Festival di Sanremo. La cantante, che ha di recente vinto la prima edizione di Ora o mai più, ha rivelato a Vieni da me – il programma di Caterina Balivo – di aver presentato una canzone a Claudio Baglioni. Lisa, dopo la grande occasione avuta nello show di Amadeus, sogna di rimettersi in gioco. E di riprendere la sua carriera proprio sul palco dell’Ariston, dove ha mosso i primi passi negli anni Novanta. Un percorso lavorativo intenso e spedito, che ha portato Lisa a esibirsi in altri paesi come Francia, Belgio, Spagna, Cina e Giappone, ma che si è arrestato per colpa di un tumore al cervello. Qualche anno fa l’artista ha infatti dovuto affrontare questa terribile malattia. Ora che è guarita è pronta a tornare in pista. “Per Sanremo incrocio le dita”, ha confidato la 40enne.

Chi sono gli altri probabili cantanti del Festival di Sanremo 2019

Tra i papabili cantanti di Sanremo 2019: Loredana Bertè, Patty Pravo, Bianca Atzei in coppia con Gianluca Grignani, Irama, Ultimo, Francesco Motta, Achille Lauro, Nek, Elodie Di Patrizi, Nino D’Angelo, Paola Turci, Lorenzo Fragola, Raf insieme a Umberto Tozzi, Negrita, Arisa, Ultimo. Tra i Big gareggeranno pure due cantanti delle Nuove Proposte, scelti nel corso delle due serate condotte da Pippo Baudo e Fabio Rovazzi il 20 e 21 dicembre.

Due cantanti giovani gareggeranno con i Big di Sanremo

I candidati sono: Federica Abbate, Andrea Biagioni, Cannella, Laura Ciriaco, Diego Conti, Cordio, Deschema, Fedrix & Flow, Fosco17, La Rua, La Zero, Le Ore, Mahmood, Marte Marasco, Mescalina, Francesca Miola, Giulia Mutti, Nyvinne, Einar, Ros, Roberto Saita, Sisma, Symo, Wepro.