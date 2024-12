Feste vip: come hanno passato il Natale le celebrità

Anche quest’anno il Natale, giornata da sempre dedicata alla famiglia e agli affetti in generale, è passato. Molte celebrità italiane hanno scelto di passare questo magico giorno con i propri cari e condividere sui loro profili social alcuni degli scatti più belli della giornata, insieme ai loro più sentiti auguri per i fans che li seguono con tanto affetto.

Il Natale dei vip: giornata in famiglia per Eleonora Giorgi

Prima tra tutti Eleonora Giorgi, che proprio in questo periodo, come raccontato da lei stessa nel corso dell’ultima intervista rilasciata a Verissimo, si sta sottoponendo alla chemioterapia. Nonostante tutto la celebre attrice non ha rinunciato a trascorrere le festività con la sua famiglia, e in particolare con i figli Paolo e Andrea, le rispettive mogli e il nipotino Gabriele, nato dall’unione tra Clizia Incorvaia e il secondogenito della Giorgi, nato dal matrimonio con Massimo Ciavarro.

Per l’occasione, l’attrice ha pubblicato un tenerissimo carosello di video e fotografie che ritraggono i momenti più belli di una giornata ricca di spensieratezza e di amore. Una delle fotografie più belle però è quella che riprende il piccolo Gabriele scartare i regali, con lo stupore negli occhi che solo un bambino può avere.

Il primo Natale in 4 per Veronica Peparini e Andreas Muller

Un Natale affollato per Veronica Peparini e Andreas Muller, che ieri hanno festeggiato il loro primo Natale in quattro da quando sono nate le gemelline Penelope e Ginevra. Anche i due ex volti di Amici, per immortalare il momento speciale hanno scelto di postare un tenero carosello di immagini che ritraggono le due bambine vestite a tema natalizio.

“Il primo Natale da papà, il nostro primo Natale insieme a questi angioletti tanto desiderati e sempre sorridenti, che portano da mesi in casa sorrisi, gioia e positività anche nei momenti più difficili della vita. Siete stupende, il regalo più grande in questo giorno, ogni giorno dell’anno per tutti gli anni che verranno. Tutto questo è incredibile…”, ha scritto il neo-papà.

Primo Natale da separata per Chiara Ferragni

Natale particolare per l’imprenditrice digitale che, per la prima volta dopo sei anni ha festeggiato il Natale da separata. Per ‘occasione, l‘influencer ha deciso di tenere fede alla tradizione e allontanarsi dalla caotica Milano per passare una giornata all’insegna dell’amore e del tempo passato insieme agli affetti più cari in Trentino Alto Adige. A fare da sfondo al Natale alternativo della Ferragni vi erano infatti le montagne innevate di Seiser Alm mentre, a farle compagnia in questi giorni, vi era la sua famiglia al completo.

Per immortalare il momento, l’influencer ha scelto di postare una raccolta di fotografie insieme alle due sorelle, Valentina e Francesca, e alla mamma, Marina Di Guardo, approfittando anche dell’occasione per fare gli auguri di Buon Natale a tutti i suoi followers di Instagram: “Un magico Natale circondato dai miei figli, dalla mia famiglia e dalle persone che amo di più nel mio posto preferito sulla terra. Dimostrandomi ancora una volta che la vita può essere bella e piena di amore“, sono state le parole scritte dall’imprenditrice digitale a corredo del ritratto di famiglia.

Per quanto riguarda l’ex marito, Fedez, nonostante fosse ormai abituato a passare il giorno del 25 dicembre insieme ai suoi due figli, Leone e Vittoria, quest’anno il rapper ha dovuto accontentarsi di un Natale differente ed è quindi volato a Saint Barth. Come affermato da lui stesso qualche giorno fa, dovrà attendere fino ai primi di gennaio prima di poter riabbracciare i suoi bambini.

Reunion per Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis

Giornata del 25 dicembre passata insieme per Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. I due, nonostante siano ormai separati da tempo, continuano a coltivare le tradizioni e a passare insieme le festività, per il bene dei loro figli. Ma non è tutto perché a quanto pare, nemmeno la separazione ha potuto scalfire il bel rapporto che i due condividono: anche nel giorno di Natale infatti la Bruganelli si è dimostrata scherzosa e ha approfittato dell’occasione per divertirsi con la sua grande famiglia anticonvenzionale.

Natale in famiglia per altri vip

Per concludere, molti altri vip del panorama italiano hanno condiviso scatti della loro giornata in famiglia. Tra di loro spicca sicuramente Diletta Leotta, che dopo le voci di una crisi con il neo-marito Loris Karius, dovuta, a quanto pare, ad alcuni messaggi compromettenti che karius avrebbe trovato nel cellulare di Diletta, ha postato una tenera fotografia insieme allo sportivo e alla figlia Aria, augurando a tutti i suoi fans un Buon Natale. Proseguendo nella lista, anche Carlo Conti non ha potuto esimersi dal fare i suoi sinceri auguri ai fans che lo seguono da tanti anni. Il conduttore, che si sta preparando alla prossima edizione del Festival di Sanremo, per l’occasione ha pubblicato sui suoi profili social uno scatto in compagnia di tutta la sua famiglia: la moglie Francesca Vaccaro e il figlio Matteo.

Infine, vale la pena citare anche Laura Pausini, Cristiano Ronaldo, Cecilia Rodriguez e la sorella Belen, che ha scelto di trascorrere la giornata del 25 dicembre in modo decisamente alternativo, ovvero insieme dell’ex compagno e padre di sua figlia, Luna Marì, Antonino Spinalbese.