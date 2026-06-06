Festa del Grande Fratello Vip, chi è l’unica che non si è presentata e la lite furiosa con un tassista

Grande festa nel cuore di Roma dove si sono ritrovati i concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip per festeggiare il trionfo di Alessandra Mussolini. Al Plumage Party c’erano tutti, ad eccezione di Paola Caruso. Si è ballato sulle note di Tokyo Night e non sono mancati curiosi retroscena. Assai ‘sfizioso’ quello raccontato dal giornalista Lorenzo Pugnaloni che ha riferito che uno degli ex gieffini ha avuto una furiosa lite con un tassista. Scatenata Francesca Manzini che ha ritrovato Raimondo Todaro con il quale ha intrecciato una bella amicizia (forse lei sperava in qualcosa in più). Antonella Elia non ha fatto mancare l’ennesima frecciatina a Mussolini, che l’ha battuta al televoto finale.

Grande Fratello Vip, Plumage Party: assenti e presenti

“Non è la festa della mia vittoria, ma del gruppo. Abbiamo vinto tutti insieme!”, ha dichiarato Alessandra Mussolini, raggiante per aver ritrovato tanti compagni d’avventura. “Ho invitato tutto il gruppo”, ha aggiunto. Quasi tutti hanno risposto presente. Assenti Ilary Blasi, Selvaggia Lucarelli e Paola Caruso. C’è stata anche un’ospite d’eccezione, Valeria Marini che ha intonato il suo ultimo singolo, “Divina”. Si è anche fatta notare per l’outfit: un abito trasparente con brillantini.

Mussolini ha anche commentato l’operato di Ilary Blasi, tornata alla conduzione del reality dopo l’era segnata dalle conduzioni di Alfonso Signorini. Alla presentatrice romana ha riservato parole di stima: “Seguiva davvero le dinamiche della Casa, non aveva una scaletta fredda, si divertiva e si vedeva”. Un pensiero positivo lo ha avuto anche per l’opinionista Selvaggia Lucarelli che è stata ufficializzata da Mediaset nelle scorse ore alla guida della nuova edizione dell’Isola dei Famosi: “Secondo me se lo merita, è stata molto sensibile e attenta”.

Di recente si è fatta strada l’ipotesi che potrebbe essere lei a sostituire Selvaggia in giuria a Ballando con le Stelle. “Io mi godo le mie piume. Nella vita non bisogna mai dire mai. Meglio mettere una virgola, non un punto”, ha spiegato Alessandra che, poco prima, ha anche dato un’opinione sulla differenza di conduzione di Ilary Blasi e Milly Carlucci: “Quest’ultima è più formale, istituzionale, una professionista fantastica. Ilary invece è travolgente”.

Francesca Manzini ritrova Raimondo Todaro

Alla festa, Francesca Manzini ha ritrovato Raimondo Todaro, con il quale ha danzato e scherzato. “Sono entrata da esaurita e ne sono uscita da esaurita, ma luminosa e forte”, ha detto a proposito dell’esperienza al Grande Fratello Vip. Ha aggiunto che nella Casa ha imparato a non farsi influenzare troppo dal giudizio altrui. Cosa l’ha ferita di più? “Quando sono stata definita una persona pericolosa e accusata di far passare le persone per moleste: quella cosa non mi è piaciuta”.

Ha poi speso parole di ringraziamento per la vincitrice, sottolineando che Mussolini la spronava in quanto riusciva a cogliere la sua emotività. E ancora: “Mi ha insegnato lo spirito di reazione, perché non c’è tempo per stare male”. Il rapporto oggi con Todaro: “Siamo amici, ci videochiamiamo, ci sentiamo sempre più di prima. Stasera non vedo l’ora di entrare e spupazzarlo”.

Anche Lucia Ilardo è stata l’anima della festa. Ha descritto il suo percorso nel programma come “un’esperienza pazzesca, unica e super divertente”, svelando che sente tutte le domeniche Mussolini, con la quale è nato un bel legame. Anche con gli altri compagni di viaggio ha mantenuto rapporti buoni: “I rapporti con tutti sono ottimi, da Raul a Renato”.

La stoccata di Antonella Elia

“Sono venuta qui per incontrare i miei amici. Lei (Alessandra Mussolini, ndr.) non la festeggio!”, ha evidenziato Antonella Elia durante la festa, fedele al suo stile schietto. Infine ha rimarcato che non c’è stato alcun ritorno di fiamma con Pietro Delle Piane. “Oggi è un amico”, ha sottolineato.