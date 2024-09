Ferragni: vendetta ‘diabolica’ contro gli ex. Nessuno se l’aspettava

La vicenda tra Tony Effe e Fedez sta tenendo banco in questi giorni. La diatriba verbale tra i due sta generando visibilità ad entrambi e mentre si offendono a vicenda i followers aumentano. Ma la realtà è che tra i due protagonisti, e i vari attori sullo sfondo, c’è qualcuno che sta realmente guadagnando da questa situazione. Parliamo proprio di lei, Chiara Ferragni. L’influencer di Cremona, solo pochi mesi fa, sembrava potesse sparire dalle scene da un momento all’altro. Poi il miracolo che le sta facendo guadagnare terreno e nuova positiva visibilità. Ma si sa che i miracoli, purtroppo, non esistono e quello che ha salvato Chiara è stata lei stessa.

Non sappiamo se abbia fatto tutto da sola o se l’abbiano aiutata i vari personaggi che le ruotano direttamente (o indirettamente) intorno. Insomma noi alla figura angelica con tanto di aureola che Chiara si è costruita ci crediamo proprio poco. Ci piace pensare invece che Chiara abbia studiato a tavolino il suo piano diabolico. I vocali inviati a Tony Effe non possono essere frutto di ingenuità. La Ferragni ha pensato a tutto e ha giocati i suoi assi nella manica al momento giusto. Ha aspettato che Fedez si “affossasse” da solo e, al momento, giusto gli ha dato il colpo finale (Tony Effe, Chiara smaschera Fedez: “sei donna, ti piace la co*aina”). Così come il collega e amico Fabio Maria Damato che è stato fatto fuori dalle società non appena possibile.

Chiara Ferragni: tra i due litiganti… il terzo gode

Insomma Chiara sta pian piano facendo “pulizie” tra tutti coloro che si sono rivelati suoi nemici. E poi c’è un altro aspetto molto importante che nessuno ha sottolineato. Malgrado in molte ci abbiano provato, nessuna altra influencer è riuscita a prendere il posto della Ferragni. All’inizio si erano anche ipotizzati alcuni nomi come Giulia De Lellis o Valentina Ferragni, la sorella minore di Chiara. La verità è che queste ragazze non sono altro che “fotocopie” della Ferragni e che in quel momento avrebbe primeggiato chi si fosse distinto.

Nessuna di loro ha pensato fuori dagli schemi. Nessuna è riuscita a costruire qualcosa di nuovo e di diverso. Hanno solo contribuito ad affossare un ruolo, quello dell’influencer, che in quel momento veniva screditato dalle aziende e da chi le aveva sostenute fino a poco prima. Chiara Ferragni ha aspettato, in silenzio, senza eccedere. Ha passato un estate tranquilla e ha valutato le sue opzioni. Non ha alimentato il gossip sul suo presunto flirt e ha lasciato cadere nel vuoto il chiacchiericcio che la riguardava.

Si è costruita nuova credibilità e grazie ad essa sta cominciando a prendere nuovi lavori. Ha iniziato a sponsorizzare nuovi brand e a ricostruire le sue società. Nel frattempo si mostra come mamma affettuosa e donna indipendente. Ha preso in mano il suo divorzio occupandosi del mantenimento. Ha studiato ogni cosa senza che noi ce ne accorgessimo. Proprio per questo Chiara ne uscirà, molto probabilmente, vincitrice. E Fedez? Lui ha perso l’ago della bilancia da quando si è lasciato con Chiara. Il rischio è che possa presto cadere nel dimenticatoio.