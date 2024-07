Ferragni torna a sponsorizzare: finisce male, hotel chiude commenti

Ci riprova Chiara Ferragni e finisce malissimo. L’influencer più “radioattiva” del momento è volata a Maiorca in compagnia di alcune amiche e tra uno scatto e l’altro ha infilato un post tra le sue Stories Instagram in cui ha fatto sapere di essere in partnership con la struttura ricettiva che l’ha sta ospitando, vale a dire l’esclusivo resort Cap Vermell Grand Hotel. Come è finita? In modo disastroso. Anche la pagina Instagram dell’albergo ha postato tra le sue Storie le foto dell’ex moglie di Fedez. Risultato drammatico dal punto di vista comunicativo: gli utenti si sono fiondati sotto all’ultimo post disponibile in bacheca dell’Hotel, datato 18 giugno, facendo piovere una cascata di insulti e commenti pesantissimi.

C’è chi ha attaccato direttamente la Ferragni e le sue amiche, dandole delle “scroccone”, e chi ha rilasciato esternazioni di fuoco contro il Cap Vermell Grand Hotel. In ordine sparso: “Collaborate con la Ferragni? No grazie, andrò in un altro hotel”; “Invitare una ladra che lucra sui bambini malati? Vergogna”; “Con tutte le belle donne spagnole che ci sono, voi scegliete proprio la Ferragni per una sponsorizzazione? Questo non è un posto per me dopo questa pubblicità”; “Triste che un posto così magnifico debba sopportare la presenza della Ferragni”. A colpire anche il fatto che diversi commenti sono stati scritti in inglese, indizio che fa capire che lo tsunami che ha travolto l’imprenditrice va oltre i confini italiani.

La struttura ricettiva, vedendo l’andazzo, poche ore dopo aver reso nota la partnership con la Ferragni, ha limitato i commenti sotto al suddetto post, eliminando quelli critici. Meglio fermare l’ondata prima che fosse visibile a tutti.

Se qualcuno si stava chiedendo perché a distanza di oltre sei mesi dallo scoppio dello scandalo dei pandori l’ex moglie di Fedez fosse ancora a corto di sponsorizzazioni con i grandi brand, ecco qui servita la risposta.

Si corre un rischio altissimo ad arruolare oggi Chiara Ferragni come testimonial

Per ora, e non è nemmeno detto che in futuro il vento cambi, l’influencer cremonese continua ad avere poca credibilità e ad attirare una marea di critiche. Altro discorso giudicare se queste siano giuste o sbagliate. Su tale punto si potrebbero scrivere migliaia di pagine.

Restando sull’argomento relativo agli affari, in questo momento, arruolare l’imprenditrice digitale che tutti volevano fino allo scorso dicembre nel ruolo di testimonial è un rischio non di poco conto. L’effetto boomerang è dietro l’angolo. Se soltanto una manciata di minuti dopo aver reso nota una partnership una realtà imprenditoriale come ad esempio il Cap Vermell Grand Hotel si ritrova a essere subissata di insulti, si comprende in fretta che l’operazione non è riuscita un granché. Tempi bui, per non dire tetri, per l’ex moglie di Fedez.