Ferragni, suv in mezzo alla strada: arriva Brumotti, Chiara lapidaria

Non c’è pace per Chiara Ferragni. L’influencer cremonese, che sta affrontando problemi pesanti su tutti i fronti dopo lo scoppio dello scandalo Balocco, è stata pizzicata da Vittorio Brumotti. L’inviato di Striscia la Notizia, che tra i suoi cavalli di battaglia ha quello dei parcheggiatori che infrangono le regole della strada, ha beccato la moglie di Fedez a mollare malamente il suo suv con le quattro frecce in via Monte Napoleone, in pieno centro a Milano.

Quando capitano casi del genere, Brumotti lascia da sempre una cacca giocattolo come memorandum per il futuro a coloro che si sono resi protagonisti delle furbate. E naturalmente la ‘cacchina’ l’ha data pure a Chiara Ferragni. Come ha reagito la star di Instagram? Ha risposto in modo lapidario: “Hai ragione”. La giovanotta non era un granché in vena di parlare. Comprensibile d’altra parte visto il periodo che sta vivendo.

Senza dubbio tale vicenda è la meno delicata tra tutte quelle in cui è piombata l’influencer. Certo è che, soprattutto in questo periodo, è meglio che faccia attenzione a tutte le mosse per non incappare in altri danni d’immagine e vedere ulteriormente calare la sua credibilità che è ai minimi storici.

Chiara Ferragni: il ritorno su Instagram ma con i commenti bloccati

Dopo giorni di totale silenzio social Chiara Ferragni è tornata a postare su Instagram, sia nelle Stories sia nel feed. L’influencer ha però deciso di disattivare i commenti sul suo account in modo tale da evitare l’ennesima shitstorm di commenti al vetriolo.

Intanto resta da capire come evolveranno le indagini. La moglie di Fedez è indagata per truffa aggravata. Tra qualche settimana si saprà se ci sarà un processo oppure se il caso sarà archiviato. Nel frattempo però si potrebbero aprire altri filoni giudiziari. Lo tsunami che l’ha travolta pare che sia iniziato da poco e che continuerà a imperversare a lungo.

In tutto ciò si è pure mormorato di una presunta crisi coniugale con il marito Fedez. C’è chi giura però che il matrimonio è solido e che il lasciare intendere che ci siano problemi di coppia altro non sia che una tattica usata dai Ferragnez per distogliere l’attenzione da problemi ben più gravi.