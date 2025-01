Ferragni, Provera le dona un serpentone ‘rock’: passo verso l’altare

Procede a gonfissime vele la relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Il magazine Oggi li ha paparazzati in Svizzera, ad alta quota, nell’Alta Engadina. E a non passare inosservato è stato un anello sfoggiato dall’influencer cremonese. Trattasi di un brillocco a forma di serpentone. Non un dono finissimo, ma piuttosto appariscente, come dire “rock“. Il settimanale ha preferito non svelare il costo del prezioso oggetto, ma è fuor di dubbio che il gioiello valga migliaia di euro. Ed è pure fuor di dubbio che il manager e la Ferragni stiano facendo sul serio e che la loro love story stia diventando sempre più solida con il passare dei giorni. D’altra parte da quando si è saputo dell’inizio del rapporto sentimentale, sono state pubblicate una marea di paparazzate che hanno certificato che i due piccioncini non si perdono d’occhio manco un secondo. Inseparabili!

“Un piccolo passo dal gioielliere. Un grande passo verso l’altare”, si legge sempre su Oggi, che ha aggiunto che il serpentone, sfoderato da Chiara con orgoglio innanzi agli amici, è stato infilato dalla stessa influencer sull’anulare sinistro, vale a dire sul dito “giusto”. Tutto fa pensare che l’anello sia stato un gesto alquanto impegnativo tramite cui Provera abbia voluto suggellare ulteriormente le sue intenzioni serissime. Insomma, da una parte c’è Fedez che una settimana sì e l’altra pure viene sorpreso a consumare flirt con giovanissime ventenni, dall’altra la sua ex moglie che ha intrecciato un legame apparentemente solidissimo con un signore che, come lei, ha già alle spalle un matrimonio naufragato che gli ha dato tre figli.

Chiara Ferragni e Provera: la scelta del profilo basso

Tanto amore, tanta passione, ma nessuna dichiarazione: da quando stanno insieme, infatti, Provera e Ferragni non hanno rilasciato alcuna esternazione pubblica sulla nascita della loro love story. Si mormora che se fosse per lei, urlerebbe a squarciagola al mondo la felicità per aver trovato un uomo come Giovanni. Il punto è che lui e la sua famiglia sono allergici al gossip e alle copertine della cronaca rosa. Da qui la scelta di mantenere, per quanto possibile, un basso profilo. Pure a Chiara sarebbe stato fortemente consigliato di non esporsi, almeno per quel che riguarda la vita sentimentale. Per ora il messaggio è stato recepito dall’influencer.