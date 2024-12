Ferragni-Provera, incontro con Fedez alla recita: com’è andata

La storia d’amore tra Chiara Ferragni e Fedez è ufficialmente terminata ed i due sono ormai separati. L’influencer ha iniziato un nuovo capitolo della sua vita di cui fa parte l’imprenditore Giovanni Tronchetti Provera, con il quale ha recentemente iniziato una relazione. Chiara ha tuttavia incontrato nuovamente il suo ex alla recita scolastica di Natale dei figli, Leone e Vittoria, avuti proprio con il rapper. Anche Provera, nella stessa occasione, ha rivisto la sua ex Nicole Moellhausen. Scopriamo meglio com’è andata stando a quanto documentato dal settimanale Chi.

L’incontro tra ex alla recita di Natale dei figli

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si sono ritrovati recentemente nello stesso luogo dei loro ex, Federico Leonardo Lucia (in arte Fedez) e Nicole Moellhausen. Il punto di ritrovo è stato l’istituto scolastico frequentato dai figli dell’influencer e del rapper, il prestigioso St. Louis di Milano. I quattro hanno difatti assistito tutti alla recita organizzata per Natale dalla scuola, in cui hanno preso parte i figli. A documentare il momento del loro incontro è stato il settimanale Chi, il quale ha anche pubblicato delle immagini del momento. Stando a quanto raccontato Tronchetti Provera e la sua ex moglie Moellhausen sarebbero arrivati insieme ma poi andati via divisi. Con lei l’imprenditore ha avuto tre figli e si sono lasciati l’anno scorso in seguito ad un lungo matrimonio.

Anche Chiara Ferragni ha avuto modo di rivedere il suo ex Fedez, anche lui lì per assistere alla recita di Leone e Vittoria. Nei giorni scorsi il Tribunale di Milano ha confermato l’accordo di separazione tra loro che dovrebbe portare al divorzio tra pochi mesi. Questo significa che, se uno dei due volesse risposarsi, potrà presto farlo senza problemi. Stando a quanto riportato l’incontro tra i due alla recita scolastica sarebbe stato tranquillo e privo di qualunque tipo di tensioni. Allo stesso modo anche tra Tronchetti Provera e Moellhausen il clima sarebbe stato disteso.

Intanto, in merito alle imminenti vacanze di Natale, pare che Giovanni e Chiara le trascorreranno con la famiglia di lui all’Alpe di Siusi, mentre per il Capodanno saranno con i figli nella località di St. Moritz.