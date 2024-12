Ferragni innamorata di Provera? L'”altra” verità: parla la Lucarelli

Non appena Chiara Ferragni ha ritrovato l’amore dopo la fine del matrimonio con Fedez, come prevedibile, è tornata al centro del gossip. Anche perché, naturalmente, il suo nuovo compagno non è il signor nessuno, bensì Giovanni Tronchetti Provera, rampollo di una delle famiglie più ricche d’Italia. La narrazione fornita dall’influencer cremonese è quella di una love story romantica e, udite udite, riservata (pare per volere di lui che è allergico alla cronaca rosa e ai social). E pure di rinascita: la Ferragni, da quando ha allacciato la relazione, non smette infatti di sussurrare che stavolta si tratta di un rapporto genuino e autentico. Va da sé che ostentando tale racconto a non fare una bella figura è il suo ex Fedez. Dunque tutto bello, patinato, fiabesco e amorevole? Forse sì, ma forse anche no. Selvaggia Lucarelli, ad esempio, ha analizzato la situazione e ha individuato “un’altra” verità a proposito dell’innamoramento di Provera e dell’imprenditrice.

Selvaggia Lucarelli: “Ferragni e Provera? Ecco l’escamotage”

La giornalista, intervenuta al podcast Pianeta B12, ha parlato di “escamotage” riferendosi alla neonata love story. In particolare ha sostenuto che Ferragni, dopo essere stata travolta dal ‘Pandoro-gate’, mettendosi con Provera, avrà benefici sul fronte mediatico. E pure su quello relativo al tentativo di rilanciare la sua immagine. Così la giurata di Ballando con le Stelle:

“Chiara Ferragni ha capito che l’escamotage migliore per riposizionarsi in questo momento è stare con uno talmente ricco da ripulire tutto. Credimi, funziona. Avere una relazione sentimentale e genuina con un uomo molto ricco l’aiuterà molto a riposizionarsi dal punto di vista mediatico, questo perché il servilismo di tanti miei colleghi le darà una grossa mano. Questo sarà il più grande ufficio stampa che lei possa avere”.

Insomma, per la Lucarelli c’è un legame sotterraneo tra amore e business nella vicenda sentimentale che vede protagonisti i due imprenditori. Pure Fedez, in tempi non sospetti, senza troppo girarci attorno, ha sibilato che l’ex moglie potrebbe essere stata stregata da Provera non solo dalla sua persona, ma anche dal suo patrimonio.

Chiara Ferragni cambia modo di comunicare

Curioso notare anche il cambio netto di comunicazione di Chiara per quel che riguarda le sue vicende di cuore: quando stava con Fedez ogni giorno postava scatti di coppia; con Giovanni, fino ad ora, niente di niente. Sarebbe lui a voler evitare in quanto non avrebbe la benché minima intenzione di finire nel tritacarne dei social e del gossip. Si può ipotizzare che una simile dinamica può essere ben sfruttata dalla Ferragni, la quale può tentare di mostrarsi un poco più riservata rispetto al passato.