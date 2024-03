Ferragni, nuove rivelazioni: “Mer*a e dolore”. Fedez lascia l’agenzia

Si sta sgretolando il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez. “Purtroppo non è una scelta mia”, ha spiegato l’influencer cremonese nella giornata di martedì 12 marzo, rispondendo a un suo followers. Dopodiché, tramite delle Stories Instagram postate in serata ha fatto nuove rivelazioni, sottolineando che sta vivendo un periodo horribilis. Nel frattempo è trapelata un’altra notizia che mostra come il rapporto tra i due coniugi, a questo punto viene ormai da dire ex, sia al capolinea. Fedez ha deciso di interrompere la collaborazione con le agenzie di comunicazione che lo hanno seguito in questo periodo delicato, “Comin & Partners” e “Po.Co.Studio”. La scelta è stata presa di comune accordo con le agenzie stesse. La Ferragni invece, come rivelato da Dagospia, al momento pare che continuerà a servirsi del supporto di “Community” per essere aiutata a livello comunicativo.

Fedez a Rozzano, dai genitori, Chiara Ferragni lontanissima, a New York. Da settimane i due influencer vivono separatamente. L’imprenditrice ha spiegato perché è volata nella Grande Mela, poi ha ammesso che sta attraversando un momento di profondo dolore a livello privato: “Sono a New York per dei meeting, è un nuovo progetto per me, mai fatto prima, incrociamo le dita. Tra qualche mese si saprà se è andato bene”.

“Dalla mer*a di questo periodo spero ci siano cose belle. Quando dico mer*a non mi riferisco solo alle cose pubbliche”, ha aggiunto l’influencer, naturalmente sottintendendo che la fine del suo matrimonio è un qualcosa che la destabilizza nel profondo. E infatti subito dopo ha aggiunto:

“Questo periodo è veramente doloroso privatamente, è pesante, capite se ogni tanto pubblico meno. Faccio quel che posso, a volte sono più in up e a volte in down. Penso sia giusto farvi vedere anche questa parte, ma non posso farvi vedere tutto. Penso non sia giusto far vedere che vada tutto bene”.

Il rapper e la (ex) moglie conducono vite a sé da settimane. Non vivono più sotto lo stesso tetto e stanno mettendo a punto le strategie per porre fine al matrimonio. Un epilogo impensabile fino a qualche mese fa. Il ‘Balocco – gate’ ha messo sottosopra le loro vite. Uno tsunami devastante che ha sconquassato gli equilibri dei Ferragnez.

Intanto, come poc’anzi accennato, la Ferragni continua a contare sul supporto, a livello comunicativo, degli esperti di “Community”. Fedez invece ha interrotto la collaborazione con le agenzie “Comin & Parners” e “Po.Co. Studio”. Lo ha annunciato la stessa Comin tramite una nota.

“Fedez torna a ballare da solo”, hanno riferito dall’agenzia Comin che ha spiegato che è “terminata la consulenza di comunicazione”, che era “legata alle prime fasi della crisi con Chiara Ferragni”, con il contratto che ormai “si avvia alla conclusione”. “L’attività di supporto più complessa, legata alle prime fasi della gestione della crisi personale con Chiara Ferragni si è esaurita e come previsto e di comune accordo Fedez torna ad avvalersi dello staff che lo segue abitualmente”, ha concluso Comin.

Da tutto ciò che è accaduto nelle ultime ore emerge un quadro che non è per nulla roseo. La favola Ferragnez è giunta su un binario morto. Resta ora da capire come sarà gestista la fase più delicata della separazione. Si spera che non finisca nelle aule di tribunale e a colpi bassi. Intanto i fan delle due star di Instagram non smettono di sognare che tutto possa essere sistemato. Uno scenario che, al momento, appare alquanto inverosimile.