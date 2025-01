Ferragni, nuova dedica a piccola Chiara: c’è chi fa puntualizzazione

Dopo il famoso monologo a Sanremo 2023 dedicato alla piccola Chiara, Ferragni è tornata a parlare alla sé bambina. L’influencer ed imprenditrice digitale ha difatti pubblicato nelle ultime ore un post su Instagram con diverse foto di lei da piccola. In accompagnamento agli scatti ha aggiunto una dedica a sé stessa che ha portato alcuni utenti a fare una puntualizzazione. Capiamo meglio il motivo.

Tutti ricorderanno il monologo di Chiara Ferragni durante l’edizione del Festival di Sanremo del 2023, dove è stata co-conduttrice al fianco di Amadeus. Nel corso della prima serata della kermesse canora, l’influencer ha letto una lettera dedicata a sé stessa da bambina dove s’incoraggiava a credere nelle proprie capacità, esordendo con le parole “piccola Chiara”. Nelle ultime ore, Ferragni ha voluto scrivere un nuovo messaggio a sé stessa pubblicato un post sui social che ha scatenato diversi commenti.

Nello specifico l’imprenditrice cremonese ha condiviso una carrellata di foto che la ritraggono da piccola, accompagnando gli scatti con una dedica fatta a sé stessa ed ai propri figli che recita: “Everything I do, I do for her (and my kids)”, tradotto “Tutto quello che faccio lo faccio per lei (e per i miei bambini)”. E’ abbastanza chiaro, considerate anche le foto pubblicate che la ritraggono da bambina, come quel lei si riferisca a sé stessa. Proprio questo dettaglio ha portato qualche utente a fare una precisazione. Qualcuno, difatti, non ha apprezzato come Chiara abbia posto al centro sé stessa, citando i suoi figli soltanto tra parentesi.

Di seguito i commenti più significativi a riguardo:

Come si può leggere, quindi, alcuni utenti avrebbero voluto che Chiara scrivesse di fare tutto soltanto per i propri figli.

Così come c’è stato chi ha commentato negativamente il post condiviso dall’influencer, c’è stato tuttavia chi l’ha elogiato. La maggior parte degli utenti, difatti, si è complimentata con Ferragni per la sua bellezza fin da bambina e per la forza di volontà mostrata nella sua vita che l’ha portata a diventare la persona che è oggi. In molti hanno anche sottolineato la forte somiglianza dell’imprenditrice cremonese con i suoi figli Leone e Vittoria. C’è stato difatti chi in un primo momento l’ha scambiata per sua figlia!